傻眼！美國肯塔基大學系統疏失 50萬名高中生收到錄取通知

美國肯塔基大學一口氣寄給50萬名高中生錄取通知，讓不少學生相當傻眼，因為他們之前根本就沒有申請入學。（法新社）

2021/04/13 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基大學全校約有2.6萬名學生，孰料近來由於系統疏失，一口氣寄給50萬名高中生錄取通知，讓不少學生相當傻眼，因為他們之前根本就沒有申請入學，校方對此已出面致歉。

據《美聯社》報導，這其實是肯塔基大學健康科學學院的臨床領導和管理課程在招收秋季班，原本要將錄取通知寄給30多名學生，怎知最後卻發送給50萬人。

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德州高中生多爾蒂（Mary Dougherty）透露，她收到電子郵件後忍不住大喊「媽媽，我被肯塔基大學錄取了！」不過媽媽狐疑地回答「我怎麼不知道妳申請了肯塔基大學。」多爾蒂此時才如夢驚醒，心想：「喔，我的確沒有。」

還有不少學生表示，他們從來都沒有申請過肯塔基大學，也沒有去過校園，在網路上更是從未點開學校官網。喬治亞州高中學生艾辛（Erin Esping）指出，她收到錄取通知後還要上Google查詢，才知道肯塔基大學是真實存在的。

肯塔基大學發言人布蘭頓（Jay Blanton）對此回應，在發送名單中只有極少數確實被錄取，絕大多數的學生都和臨床領導和管理課程沒有任何關係，校方對技術錯誤感到非常遺憾，已向所有受影響的高中生發信致歉。

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