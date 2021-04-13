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    俄國在邊境集結8萬大軍 烏克蘭與俄羅斯領袖對談落空

    澤倫斯基有意和普廷對談，但克里姆林宮方面聲稱不知道此事。圖為澤倫斯基前往前線視察。（路透）

    澤倫斯基有意和普廷對談，但克里姆林宮方面聲稱不知道此事。圖為澤倫斯基前往前線視察。（路透）

    2021/04/13 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部局勢日漸緊繃，烏克蘭方面於週一指控俄羅斯忽略兩國總統應針對此局勢進行會談的要求，俄羅斯方面則聲稱不知道有這樣的要求，表示俄國在邊境部署軍隊是為了防禦需求。

    綜合外媒報導，俄羅斯近期在烏克蘭邊境及克里米亞半島集結大批軍隊，美國國務院指出，國務卿布林肯已和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）討論，認為俄羅斯必須立刻停止進行侵略性的軍事建設，7大工業國集團（G7）外長也譴責俄羅斯的增兵作為。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的發言人孟德爾（Iuliia Mendel）指出，俄羅斯在烏克蘭東部邊境已部署了4.1萬名士兵，在克里米亞增加4.2萬名士兵，在新增的部隊中，有5萬人是最近部署的部隊。

    孟德爾表示，澤倫斯基曾經嘗試過和俄國總統普廷對話，但至今尚未收到答覆，「我們非常希望這不是拒絕對話的意思」，並提及澤倫斯基將前往巴黎，與法國總統馬克宏會談。針對烏克蘭提出的對話要求，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，他在最近幾天都沒看到這樣談判要求，甚至不知道最近有這樣的要求，佩斯科夫甚至暗酸：「希望基輔當局在避免潛在戰爭時，能夠多一點『政治智慧』。」

    俄羅斯外交大臣拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在埃及訪問時也被問及烏克蘭問題，拉夫羅夫直言：「有人問俄羅斯正在烏俄邊境上在做什麼，答案很簡單，我們住在這，這是我們的國家，但是美國在烏克蘭部署軍艦和部隊，他們在距離他們領土數千公里的地方幹什麼呢？」

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