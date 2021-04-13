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    葛來儀轉任職德國馬歇爾基金會 盼深化台歐關係

    2021/04/13 00:21

    〔中央社〕美國中國問題專家葛來儀16日將轉任新職，擔任華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任。她表示，未來將致力強化跨大西洋在中國政策上的合作，並深化具成長潛力的台歐關係。

    目前擔任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS ）中國權力專案主任的葛來儀（Bonnie Glaser）16日將離開待近20年的老東家，加入旨在促進美歐關係的「德國馬歇爾基金會」（GMF），擔任亞洲計畫主任。

    葛來儀今天與中央社記者分享她未來工作計畫。她表示，除了與日本、印度及台灣舉辦3方對話外，GMF亞洲計畫也有召開跨大西洋中國對話，邀請中國專家參與部分討論。她計劃上任後持續這些對話，並尋找將他們連繫結合的方式。

    葛來儀指出，未來她工作的主要重點，應是致力強化跨大西洋在中國政策上的合作。在諸多議題上，前總統川普（Donald Trump）政府所實施的政策有損美歐關係，但因應中國挑戰需要更緊密的跨大西洋合作。

    葛來儀說：「歐洲對中國態度逐漸在改變，我相信有更多合作機會。」此外，她未來也計劃推動更緊密的台歐關係，認為這段關係有成長潛力。

    GMF會長唐弗瑞德（Karen Donfried）3月30日透過新聞稿表示，葛來儀在各項中國挑戰上具備深厚專業知識，有助基金會促進美歐對亞洲有一致看法與政策。

    根據GMF網站，由於北京持續試圖削弱台灣自治與國際地位，對台灣經濟與僅存邦交國施壓，並阻擋台灣參與國際組織，GMF於2018年與駐美代表處合作，啟動「台灣3方論壇」（Taiwan Trilateral Forum）。

    除了論壇外，GMF也在華府、布魯塞爾舉辦工作坊，促進美國、歐洲、台灣政府意見領袖及公民社會間的對話與往來聯絡，並就台灣3大領域挑戰進行坦率討論，包含台歐關係、跨大西洋台灣合作，及台灣在美國政府亞洲策略所扮演的角色。

    GMF成立於1972年，總部設於美國華府，在柏林、布魯塞爾、巴黎、華沙、安卡拉、貝爾格勒與布加勒斯特皆設有辦公室。基金會創立目的為感謝美國二戰後推動協助歐洲重建的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan），促進美歐關係與合作。（編輯：張佑之）

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