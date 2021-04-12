真敢！ 林鄭宣布：5月中國大陸人士赴港免檢疫也免打疫苗

香港特首林鄭月娥（見圖）今天宣布月底將逐步放寬香港防疫限制措施，5月中會推行讓內地人士輕鬆來港的「來港易」計畫。（歐新社）

2021/04/12 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今天（12日）則宣布將推出以「疫苗泡泡」為基礎，有條件放寬香港出入境限制的相關措施，未來從「中國內地」入境的旅客不需要接受強制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢疫，只需持陰性核酸檢測的證明就能入港。

根據《立場新聞》報導，林鄭月娥今下午在記者會上宣布，香港定期實施的防疫措施將於本月14日期滿，但會再延長2週至28日。接著港府將推以「疫苗泡泡」為基礎的政策，宣稱只要提高疫苗接種率，防疫限制就能逐步放寬，相關政策最快29日施行。

請繼續往下閱讀...

另外，「疫苗泡泡」也會「有條件地放寬香港出入境限制」。林鄭表示，讓香港民眾免去14天檢疫的「回港易」計劃，本月底開始會從廣東擴大至其他中國大陸省市；5月中會推出「來港易」計畫，讓除了香港人以外的內地中國人不用強制檢疫來港，也無須符合疫苗接種的要求，只需持陰性核酸檢測的證明即可。

對此，網友紛紛表示，「讓中共這全球播毒大國居民免檢來港，鐵板神算，香港必再武漢病毒大爆發」、「到時就算要打針，也不要選中共垃圾爛疫苗，那些針，防疫能力太低，送人到閻王能力太強」、「如果真心防疫，打了中共垃疫苗的人，抗疫能力超低， 這些人，根本就應當成是沒有打防疫針一樣」、「有人說林鄭反口，請問有何奇？中共從來都愛反口，中共不是說50年不變，不到30年，中共就忍不住獸性盡露了，禽獸就是禽獸，本性難移」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法