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    川普長子擲近3億購佛州海濱豪宅 家族定居態勢愈趨明朗

    小川普和女友吉爾佛爾，豪砸2.76億在佛州朱彼特添購豪宅。（法新社）

    小川普和女友吉爾佛爾，豪砸2.76億在佛州朱彼特添購豪宅。（法新社）

    2021/04/12 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普的長子小川普和女友吉爾佛爾（Kimberly Guilfoyle），日前耗資了970萬美元（約新台幣2.76億元）在美國佛羅里達州的朱彼特（Jupiter）添購了一間美崙美奐的海濱豪宅，置產與定居在佛州的態勢愈趨明朗。

    根據《South Florida Business Journal》報導，小川普和女友吉爾佛爾日前以970萬美元購入了佛州朱彼特的海濱豪宅，該房始建於1999年，當時售價為349萬美元（約新台幣9941萬元），建坪共有1.18英畝（約1445坪），相當寬敞。

    報導指出，小川普是從美國職棒前投手尼爾森（Jeffrey Allan Nelson）前妻手中購入此房，豪宅內配有6間臥室、5套浴室、6個半套衛浴、廚房、陽台、健身房、酒吧、家庭辦公室和一個碼頭，相當豪華，住在該區的鄰居也說，當地治安相當良好。

    報導提到，川普和女友購入豪宅的位置是在朱彼特的「海軍上將灣（Admiral’s Cove）」，附近有一間超大的36洞高爾夫球場、504個私人碼頭、私人旅館、水療中心和私人俱樂部，所有豪奢享受的機能一應俱全，非常方便。

    報導也說，川普的千金伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）日前也豪擲3180萬美元（約新台幣8.9億元）在邁阿密溪島（Creek Island）置產蓋房，前總統川普也搬到佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago Club）居住，家族定居佛州態勢愈趨明朗。

    海濱豪宅外觀。（圖翻攝自realtor.com）

    海濱豪宅外觀。（圖翻攝自realtor.com）

    私人碼頭。（圖翻攝自realtor.com）

    私人碼頭。（圖翻攝自realtor.com）

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