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    自稱是哈利波特 美國「石內卜」撞死紐約知名聯邦法官

    美國女駕駛石內卜（Nastasia Snape），在佛州開車撞死75歲聯邦法官費爾斯坦（Sandra Feuerstein），她在肇事後自稱是「哈利波特」。（美聯社）

    美國女駕駛石內卜（Nastasia Snape），在佛州開車撞死75歲聯邦法官費爾斯坦（Sandra Feuerstein），她在肇事後自稱是「哈利波特」。（美聯社）

    2021/04/12 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約75歲聯邦法官費爾斯坦（Sandra Feuerstein），由於和母親艾爾斯坦（Annette Elstein）是美國首對母女檔法官，因此相當知名，孰料費爾斯坦9日在佛州一處人行道行走時，竟遭1名姓氏為「石內卜（Snape）」的女駕駛開車撞死並肇事逃逸，女嫌落網後還自稱是「哈利波特」。

    《ABC》報導，費爾斯坦當時正在佛州渡假，9日上午10時許她在博卡拉頓（Boca Raton）海灘附近的人行道上散步，這時由23歲女嫌石內卜（Nastasia Snape）駕駛的紅色雙門轎車竟一路橫衝直撞開了上來，撞飛費爾斯坦並波及1名6歲男童。

    警方表示，費爾斯坦被送往德拉醫療中心（Delray Medical Center）急救，最終還是被宣告死亡，男童則是傷勢相當嚴重，目前仍在醫院內救治。

    嫌犯肇事後還一路開了8公里左右，直到在德拉海灘（Delray Beach）撞車後才停住。警方透露，石內卜當時在車內似乎昏迷不醒，但執勤人員走近轎車時，石內卜又恢復意識從車上下來，身體出現了類似癲癇的抽搐動作。

    現場警察曾嘗試與石內卜交談，不過她拒絕回答問題，只是兩眼無神地一直放空，當救護人員準備將其送醫時，石內卜突然情緒激動地大吼大叫，自稱是「哈利波特」並和醫療人員扭打在一起，最終動用了麻醉劑才制伏住石內卜。

    石內卜在醫院治療時一度否認自己是肇事駕駛，然而，警方在其車內搜出四氫大麻酚等藥物，目前正在檢測石內卜血液以便釐清她當時是否有受到藥物影響。

    在這起事故中不幸身亡的費爾斯坦，歷來擔任拿索郡、紐約地方法官與紐約最高法院法官，2003年被時任總統的小布希任命為聯邦法官。費爾斯坦生前正在處理1件相當受到矚目的案子，那就是1名紐約女警涉嫌雇凶殺害分居的丈夫，目前尚不清楚費爾斯坦離世對這件案子會有什麼影響。

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