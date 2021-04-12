南韓判定境內血栓病例與疫苗無關 今重啟AZ接種

南韓今日重啟AZ疫苗接種作業。（路透）

2021/04/12 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕阿斯特捷利康（AZ）疫苗由於可能在接種後出現血栓，遭全球多國暫停施打，而南韓先前決定延遲原訂8日啟動的全國教職員AZ疫苗接種行動，在確認南韓國內出現的血栓病例與AZ疫苗無關後，今日重啟疫苗接種計畫。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓「新冠疫苗預防接種推進團」昨日（11日）在記者會中判定接種AZ疫苗利大於弊，將於今日（12日）重啟全國各級學校工作人員疫苗接種作業。「新冠疫苗預防接種推進團」表示，在南韓境內發現的3例血栓病例之中，有2例被證實血栓與接種疫苗無關，另1例未出現血小板減少症狀，不符合歐洲藥品管理局（EMA）對AZ疫苗副作用的定義。

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南韓預防接種專門委員會表示，英國等地發現的接種後產生腦靜脈竇血栓和內臟靜脈血栓的案例未在境內出現，但衡量各年齡段接種AZ疫苗的利弊之後，不建議未滿30歲的年輕人群接種，英國此前曾建議未滿30歲的民眾接種其他品牌的武肺疫苗，因此南韓政府此次也將30歲以下民眾排除在接種對象範圍之外。另外，若是已接種第1劑AZ疫苗並未出現血栓者，則可繼續接種第2劑AZ疫苗，不受年齡限制。

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