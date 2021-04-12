為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓判定境內血栓病例與疫苗無關 今重啟AZ接種

    南韓今日重啟AZ疫苗接種作業。（路透）

    南韓今日重啟AZ疫苗接種作業。（路透）

    2021/04/12 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕阿斯特捷利康（AZ）疫苗由於可能在接種後出現血栓，遭全球多國暫停施打，而南韓先前決定延遲原訂8日啟動的全國教職員AZ疫苗接種行動，在確認南韓國內出現的血栓病例與AZ疫苗無關後，今日重啟疫苗接種計畫。

    根據南韓《韓聯社》報導，南韓「新冠疫苗預防接種推進團」昨日（11日）在記者會中判定接種AZ疫苗利大於弊，將於今日（12日）重啟全國各級學校工作人員疫苗接種作業。「新冠疫苗預防接種推進團」表示，在南韓境內發現的3例血栓病例之中，有2例被證實血栓與接種疫苗無關，另1例未出現血小板減少症狀，不符合歐洲藥品管理局（EMA）對AZ疫苗副作用的定義。

    南韓預防接種專門委員會表示，英國等地發現的接種後產生腦靜脈竇血栓和內臟靜脈血栓的案例未在境內出現，但衡量各年齡段接種AZ疫苗的利弊之後，不建議未滿30歲的年輕人群接種，英國此前曾建議未滿30歲的民眾接種其他品牌的武肺疫苗，因此南韓政府此次也將30歲以下民眾排除在接種對象範圍之外。另外，若是已接種第1劑AZ疫苗並未出現血栓者，則可繼續接種第2劑AZ疫苗，不受年齡限制。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    接種AZ疫苗 侯友宜「沒有感覺」 醫院休息半小時繼續跑行程
    2021/04/12 09:22

    接種AZ疫苗 侯友宜「沒有感覺」 醫院休息半小時繼續跑行程
    嬌生疫苗也會引發血栓？歐洲藥管局：正調查兩者關連
    2021/04/11 06:17

    嬌生疫苗也會引發血栓？歐洲藥管局：正調查兩者關連

    迎接「生洗顏」時代！日本女生好皮膚秘密
    美國AZ疫苗庫存2000多萬劑 國內呼籲全捐出去
    2021/04/09 19:55

    美國AZ疫苗庫存2000多萬劑 國內呼籲全捐出去
    AZ疫苗破2萬人接種 20歲連續多日發燒被列「疑似嚴重不良事件」
    2021/04/09 15:36

    AZ疫苗破2萬人接種 20歲連續多日發燒被列「疑似嚴重不良事件」

    全國電子4/9-4/13破盤下殺最低28折
    國際今日熱門
    冒命營救長賜號脫困 小怪手司機悲：只睡3小時、沒領到加班費…
    2021/04/11 11:42

    冒命營救長賜號脫困 小怪手司機悲：只睡3小時、沒領到加班費…

    智利聖地牙哥樞機主教確診！上個月才接種第2劑科興疫苗
    2021/04/11 10:51

    智利聖地牙哥樞機主教確診！上個月才接種第2劑科興疫苗

    前妻拒做三明治 恐怖前夫竟掐頸企圖勒斃她
    2021/04/11 11:25

    前妻拒做三明治 恐怖前夫竟掐頸企圖勒斃她

    中國興起「貓咪繁殖計劃」 恐致嚴重後果引爭議
    2021/04/11 14:24

    中國興起「貓咪繁殖計劃」 恐致嚴重後果引爭議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播