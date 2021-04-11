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    遠足被控亂丟垃圾毀損公物 中國河北逾800學生遭禁錮

    中國河北省邯鄲市廣府古城風景區，傳出有800多名學校師生遭到非法禁錮，引發社會關注。（取自網路）

    中國河北省邯鄲市廣府古城風景區，傳出有800多名學校師生遭到非法禁錮，引發社會關注。（取自網路）

    2021/04/11 23:33

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國河北省邯鄲市廣府古城風景區10日傳出有800多名學校師生遭非法禁錮，引發社會關注。景區管理單位聲稱，此事肇因於學生佔用場地、亂扔垃圾，並破壞廁所設施等問題，但校方反指管理單位要求付費，才不讓師生離開。

    中國媒體報導，10日晚間網路上流傳大批學生被困在「永年廣府太極廣場」的影片，學生多半坐在廣場地上，出入的大門則被關閉，期間有員警隔着閘門與廣場內的師生對話。據稱學生被禁錮2個多小時才獲准離開，網友因此痛批景區當局沒有權力禁錮學生。

    邯鄲市廣府生態文化園區管委會11日指稱，邯鄲卓越教育集團10日上午帶領約700名學生到太極廣場舉辦活動，但事前並未通報園方及廣府太極大酒店企業廣場管理處，結果發生混亂，學生亂扔垃圾、損壞廁所部分設施，又佔用部分場地，卓越教育人員與廣場管理人員爆發爭執，最終報警到場調停。

    然而，邯鄲經濟技術開發區卓越中學隨後也發表聲明，聲稱10日該校組織高二820名學生到廣府遠足，之前已向相關部門報備，並強調，師生在永年區廣府太極文化廣場休息期間，也「自覺維護廣場秩序，保持環境衛生整潔」，並將全部垃圾放至學校貨車內。

    不過，廣府太極大酒店以學生活動影響酒店客流量為由，要求學校支付佔地費用。校方負責人隨即與酒店負責人溝通，表示應讓學生先行離場，但酒店人員緊閉廣場大門，將師生們拘禁在廣場內長達90分鐘。

    在與酒店人員協調未果下，校方只好報警處理。警方到達現場後，酒店人員才打開大門讓師生離開。該校已收集各項資料證據，將移交上級部門介入調查。

    公開資料顯示，卓越教育集團成立於2005年，是邯鄲市教育局主管的教育培訓機構，前身為邯鄲市卓越外國語學校。

    有些網友聲援校方，「這酒店是想錢想瘋了吧，學生活動也要收錢」，「廣府古城就是個垃圾，對老年人沒有優惠，對退伍路人沒有優惠，一張票重複出售，收費用個人帳戶，逃避繳稅！向邯鄲旅遊局，12345舉報多次，沒有絲毫作用！這樣的景區應該摘牌！」但也有網友直指該校是「垃圾學校」，「這個學校可不是什麼好鳥！」

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