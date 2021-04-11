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    南海緊張升溫 美國菲律賓12日起聯合軍演

    菲律賓參謀總長索貝哈那今天宣布，菲律賓與美國明天起將展開為期2週的聯合軍事演習。圖為2019年菲律賓和美國的兩棲登陸作戰演習。（歐新社）

    菲律賓參謀總長索貝哈那今天宣布，菲律賓與美國明天起將展開為期2週的聯合軍事演習。圖為2019年菲律賓和美國的兩棲登陸作戰演習。（歐新社）

    2021/04/11 20:26

    〔中央社〕菲律賓參謀總長索貝哈那今天宣布，菲律賓與美國明天起將展開為期2週的聯合軍事演習，恢復去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而取消的年度演訓活動。

    菲律賓國防部稍早發布聲明表示，菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）今天召開電話會議，兩人皆表達希望恢復去年取消的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習。

    不過，今年的美菲聯合軍演規模將較往年縮小。索貝哈那（Cirilito Sobejana）表示，只會有1700名士兵參加，分別為美軍700名、菲軍1000名；且「會有實際接觸，但會是最低程度」。

    路透社報導，往年的肩並肩聯合演習有多達7600名士兵參與。這項演習是為了測試美菲兩國軍隊對天然災害和好戰極端分子攻擊這類威脅的回應準備程度。

    菲律賓近期抗議大批中國船隻在南海牛軛礁（Whitsun Reef）一帶菲國專屬經濟海域集結，並一再要求北京撤船。中國外交官則稱，這些漁船只是在當地避風，船上並無民兵。

    根據菲律賓國防部聲明，美菲兩國防長在通話中除了討論聯合軍演，還談到南海情勢及近期區域安全發展。

    奧斯汀並向羅倫沙納重申兩國軍隊互訪協定（Visiting Forces Agreement，VFA）的重要性，羅倫沙納則承諾將與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）討論此事。

    杜特蒂因一名盟友申請美國簽證遭拒，去年怒而單方面取消已有20年歷史的美菲軍隊互訪協定。這份協定提供美軍在菲律賓輪流執行任務的法律框架。

    但菲方已2度將協定退場時間延後。菲律賓官員表示，這替達成條件更好的協議創造出空間。

    菲國防長羅倫沙納（見圖）和美國防長奧斯汀今天召開電話會議，兩人皆表達希望恢復去年取消的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習。（路透）

    菲國防長羅倫沙納（見圖）和美國防長奧斯汀今天召開電話會議，兩人皆表達希望恢復去年取消的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習。（路透）

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