中韓邊境傳將在本月「解封」 先行恢復鐵路貨運

北韓政府人士透露，北韓與中國邊境可能在本月「解封」，恢復鐵路貨運。圖為「中朝友誼橋」（美聯社）

2021/04/11 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發時，立刻關閉邊境，禁止人員進出，不過北韓與中國邊境管控鬆散，人口及物品走私受到當局禁令的影響不大。然而北韓政府人士透露，北韓與中國邊境地區有可能在本月「解封」，恢復鐵路運輸來運送部分緊急物資。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓政府人士表示，北韓與中國已針對恢復「中朝友誼橋」貨運鐵路達成協議，預計不久後就會解除邊境封鎖措施，但旅遊等人員往來在短期內可能難以恢復。另外，連結遼寧省丹東與北韓新義州的「新鴨綠江大橋」在北韓側的匝道已在去年完成鋪設，遼寧省政府近期也曾表示該大橋不久後將會通車。

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針對中韓邊境解封，一名北京消息人士認為，中韓邊境的封鎖措施近期已持續放緩，雖然不會完全解除封鎖，但恢復貨物運輸等部分交流的可能性很大。

然而除了鐵路運輸之外，北韓高麗航空本月初曾在官網上提供平壤飛北京的航班資訊，但實際上並未實際執飛，業界人士推測，高麗航空此舉或許是在維護檢查公司訂票系統，提前為日後航線重啟做準備。

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