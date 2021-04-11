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    前妻拒做三明治 恐怖前夫竟掐頸企圖勒斃她

    日前英國威爾斯西北部圭內斯郡發生一起恐怖事件，1名男子因不滿前妻拒絕做三明治給他，並要求他離開此住所，沒想到男子竟失控毆打她，甚至企圖勒斃她，前妻凌晨報案，目前男子已被判17個月徒刑。示意圖。（資料照）

    日前英國威爾斯西北部圭內斯郡發生一起恐怖事件，1名男子因不滿前妻拒絕做三明治給他，並要求他離開此住所，沒想到男子竟失控毆打她，甚至企圖勒斃她，前妻凌晨報案，目前男子已被判17個月徒刑。示意圖。（資料照）

    2021/04/11 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕家暴事件層出不窮，即使已經離婚也有可能發生。日前英國威爾斯西北部圭內斯郡發生一起恐怖事件，1名男子因不滿前妻拒絕做三明治給他，並要求他離開此住所，沒想到男子竟失控毆打她，甚至企圖勒斃她，前妻凌晨報案，目前男子已被判17個月徒刑。

    綜合外媒9日報導，此事件男子是現年43歲的瓊斯（Michael David Jones），於上月15日前往前妻威廉絲（Hannah Williams）的住處，被威廉絲拒絕做三明治給他吃，就失控開始一連串的暴力行徑。

    威廉絲表示，瓊斯先是對她言語辱罵，而她便下逐客令，就準備就寢，但瓊斯非但沒有離開，還尾隨進她的臥室，扯掉她的棉被便開始一連串的拳打腳踢，甚至勒住她的脖子，使無法呼吸，「我覺得他好像在試圖殺死我」，鬆手後仍是暴力相向，還一度咬她的手指。威廉絲在施暴過程中用手機記錄下暴行，等前夫睡下後，凌晨向警方投案求救。

    事後前夫瓊斯落網時宣稱，威廉絲的傷勢是「出於雙方自願的粗暴行為」，且他表示之所以對她暴力相向，是因為他先感受到不敬。據悉，他和威廉絲生下的孩子目前15個月大，另還有2名子女，共有10項前科，後來承認對威廉絲犯下毆打與傷害，法官判處他17個月又2個禮拜的有期徒刑。

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