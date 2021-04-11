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    緬甸軍方圍剿屠殺82名示威者 民兵反擊攻派出所殺10警

    緬甸軍警在勃固鎮圍剿示威者，對示威者發射槍榴彈，造成82人死亡。圖為緬甸士兵。（法新社）

    緬甸軍警在勃固鎮圍剿示威者，對示威者發射槍榴彈，造成82人死亡。圖為緬甸士兵。（法新社）

    2021/04/11 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方自從政變後，持續血腥鎮壓反政變示威者，緬甸援助政治犯協會（AAPP）與緬甸媒體指出，緬甸安全部隊週五仰光附近城鎮勃固（Bago）圍剿示威者，對示威者發射槍榴彈等爆裂物，造成82人死亡。

    綜合外媒報導，緬甸安全部隊週五（9日）清晨在勃固鎮3個區域發動突襲，軍警在突襲中使用炸藥、槍榴彈等爆裂物摧毀示威者設下的路障，一名不具名的示威者表示，軍警從凌晨5點開始開火，持續了整天，「我們到處被圍，甚至至無法帶回被槍殺的同伴遺體」；勃固鎮一位居名民則說：「他們（軍警）朝一切會移動的東西開槍。」

    週五發生在勃固鎮的屠殺事件之所以在週六才被公開，是因為緬甸部隊將死者屍體載往一處寶塔庭院內堆放，並封鎖該地區。目擊者表示，他看到士兵們將示威者遺體拖走，丟進卡車車斗中，甚至在卡車車斗中，也有奄奄一息的傷者混在屍體中。

    一名目擊屠殺事件事件的示威者直言：「這就像種族滅絕，他們正在向每一個人影開槍。」由於軍警血腥鎮壓，甚至連拉回遺體的救援人員都面臨著被槍殺的風險，因此具體死亡人數可能比80人還多。緬甸援助政治犯協會與緬甸媒體指出，週五發生在勃固鎮的屠殺事件中，至少有82人死亡，自從2月1日政變發生後，已有618人死亡。

    軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在週五一場記者會中被問及數百名示威者死亡時，對安全部隊的行為輕輕帶過，表示安全部隊未使用任何自動武器，更直言：「如果示威者被自動步槍掃射，你們所說的500多人可能在數小時內就會被殺。」

    然而緬甸軍警對示威者的血腥鎮壓也激化反政府勢力與軍方的對立，一個緬甸民兵組織聯盟在週六襲擊緬東撣邦北部一間派出所，包括德昂民族解放軍（TNLA）、若開軍（Arakan Army）、緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）都參與此次攻擊，造成至少10名警察死亡。

    軍警使用爆裂物轟擊示威者所架設的路障。圖為示威者路障示意圖。（路透）

    軍警使用爆裂物轟擊示威者所架設的路障。圖為示威者路障示意圖。（路透）

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