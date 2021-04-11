水下機器人新發現！南極「末日冰川」融化速度超乎預期

科學家示警，南極被稱為「末日冰川」的思韋茨冰川正以超乎預期的速度融化。（法新社檔案照）

2021/04/11 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕科學家示警，南極被稱為「末日冰川」的思韋茨冰川（Thwaites Glacier）正以超乎預期的速度融化，瑞典哥德堡大學科學團隊透過耐寒水下機器人勘查後，發現溫熱的海流在冰川底下不斷循環，而一旦冰川消失，全球海平面將上升3公尺。

綜合外媒報導，瑞典哥德堡大學團隊在《科學進展》期刊發布的最新研究表明，導致思韋茨冰川融化的的溫熱海流比想像中的更多，耐寒水下機器人潛入冰川下方收集海流強度、溫度、鹽度和氧氣含量等數據，發現冰川下方竟然有3條通道讓熱水進入冰川底部並形成循環，加速冰川融化的速度。

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過去的研究曾指出，思韋茨冰川前緣是懸空於大陸棚之上，大西洋暖流攝氏2度的海水因此得以沖向冰川基底與大陸棚連接之處；新研究則發現，3條通道當中的其中1條，溫熱的海流進入後每年會造成75平方公里的冰川融化。

水下機器人還探測到，在冰川與海床的相接處與溫熱海流相當接近，光是思韋茨冰川的西半邊融化就會造成全球海平面上升1公尺，主要作者瓦林（Anna Wahlin）認為，好消息是這些數據有助於往後更精確地計算冰川融化的速度。

思韋茨冰川被稱為「末日冰川」，是因為它是座落在南極大陸西邊的冰蓋中心，蘊含的冰含量在融化之後能造成全球海平面上升3公尺，參加研究的東安格里亞大學（UEA）教授海伍德（Karen Heywood）說，「借助新技術，我們可以改善演算模型並減少目前全球海平面變化普遍存在的巨大不確定性。」

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