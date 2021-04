友邦聖文森火山一日爆發兩次 鄰近小島也被火山灰籠罩

2021/04/10 22:15

〔即時新聞/綜合報導〕我國友邦聖文森的蘇弗里耶爾火山(La Soufrière volcano)當地時間9日爆發兩次。聖文森的國家緊急管理組織(NEMO)在推特上發文說,第二次爆發比早些時候的第一次爆發,規模來得小。

綜合外媒報導,蘇弗里耶爾火山位在聖文森特和格林納丁斯島鏈最大的島嶼上。而第一次爆發是在當地時間9日上午8點41分(台北時間9日下午8點41分),火山吹出超過6英里(約9公里)的灰燼,降落在東加勒比海的小島上。

請繼續往下閱讀...

第二次爆發是在當地時間9日的下午2點45分(台北時間10日上午2點45分),當時約4公里的火山灰柱衝入大氣層。據了解,相關部門指出,火山爆發很可能會持續「幾天甚至到幾週。」

NEMO說,當地人從極度厚重的火山灰和強烈的硫磺味中醒來,「這些氣味現在已經擴散到首都。」NEMO補充,「蘇弗里耶爾火山在1979年4月的第二個星期五(當地時間4月13日)爆發,距周年紀念日4天後,它在2021年4月的第二個星期五(當地時間4月9日)再次爆發。」

西印度群島大學地震研究中心(UWI-SRC)在推特上發文說,「由於火山灰有高度的帶電性質,因此可以在火山灰柱中看到閃電。」據報導,沉落的火山灰導致當地能見度低,阻礙了疏散工作,不過目前尚無傷亡報告。

La Soufriere Eruption Scientific Update - April 9, 2021 8pm

- Vigorous ash venting resumed at La Soufriere at approximately 2:45 pm.

- Lightning can now be seen in the ash column due to its highly charged nature. pic.twitter.com/hSrcsakIUz