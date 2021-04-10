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    友邦聖文森火山一日爆發兩次 鄰近小島也被火山灰籠罩

    我國友邦聖文森的蘇弗里耶爾火山當地時間9日爆發兩次。（法新社）

    我國友邦聖文森的蘇弗里耶爾火山當地時間9日爆發兩次。（法新社）

    2021/04/10 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦聖文森的蘇弗里耶爾火山（La Soufrière volcano）當地時間9日爆發兩次。聖文森的國家緊急管理組織（NEMO）在推特上發文說，第二次爆發比早些時候的第一次爆發，規模來得小。

    綜合外媒報導，蘇弗里耶爾火山位在聖文森特和格林納丁斯島鏈最大的島嶼上。而第一次爆發是在當地時間9日上午8點41分（台北時間9日下午8點41分），火山吹出超過6英里（約9公里）的灰燼，降落在東加勒比海的小島上。

    第二次爆發是在當地時間9日的下午2點45分（台北時間10日上午2點45分），當時約4公里的火山灰柱衝入大氣層。據了解，相關部門指出，火山爆發很可能會持續「幾天甚至到幾週。」

    NEMO說，當地人從極度厚重的火山灰和強烈的硫磺味中醒來，「這些氣味現在已經擴散到首都。」NEMO補充，「蘇弗里耶爾火山在1979年4月的第二個星期五（當地時間4月13日）爆發，距周年紀念日4天後，它在2021年4月的第二個星期五（當地時間4月9日）再次爆發。」

    西印度群島大學地震研究中心（UWI-SRC）在推特上發文說，「由於火山灰有高度的帶電性質，因此可以在火山灰柱中看到閃電。」據報導，沉落的火山灰導致當地能見度低，阻礙了疏散工作，不過目前尚無傷亡報告。

    西印度群島大學地震研究中心在推特上發文表示，「由於火山灰有高度的帶電性質，因此可以在火山灰柱中看到閃電。」（法新社）

    西印度群島大學地震研究中心在推特上發文表示，「由於火山灰有高度的帶電性質，因此可以在火山灰柱中看到閃電。」（法新社）

    聖文森的國家緊急管理組織說，當地人從極度厚重的火山灰和強烈的硫磺味中醒來，「這些氣味現在已經擴散到首都。」（路透）

    聖文森的國家緊急管理組織說，當地人從極度厚重的火山灰和強烈的硫磺味中醒來，「這些氣味現在已經擴散到首都。」（路透）

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