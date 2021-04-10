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    緬甸軍政府重刑侍候示威者 19人遭判處死刑

    緬甸軍政府發言人聲稱示威已逐漸減少，然而各地警民衝突仍不斷爆發。（美聯社）

    緬甸軍政府發言人聲稱示威已逐漸減少，然而各地警民衝突仍不斷爆發。（美聯社）

    2021/04/10 21:56

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府發言人聲稱示威已逐漸減少，然而各地警民衝突仍不斷爆發。昨（9）日，19名涉嫌殺害軍方成員的示威者，被緬甸軍事法庭判處死刑，同天也有警民衝突在仰光附近城鎮爆發。今（10）日，反對軍政府暴力鎮壓的少數民族武裝部隊聯盟攻擊緬甸東部一間警局，造成14名警察喪命。

    綜合外媒報導，仰光附近的勃固（Bago）昨天發生警民衝突，軍方向示威者發射槍榴彈，有目擊者說，至少10名死者屍體堆積在當地佛塔內。對此，緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）及線上新聞雜誌Mawkun指出，精確的死傷人數無法得知，因為軍方已封鎖佛塔附近區域，但至少20人喪命。

    緬甸軍方媒體《米瓦迪電視台》（Myawaddy TV ）報導，3月27日示威者襲擊上尉副手案，發生在緬甸最大城仰光的北歐卡拉帕區（North Okkalapa），當地已戒嚴，軍事法庭昨天將涉案19人判處死刑，這次2月1日緬甸軍事政變以來，首次公開宣布的死刑判決。

    少數民族武裝團體今襲警局 14警遭殺害

    緬甸國內媒體報導，今天清晨，一個若開軍等少數民族的軍隊聯盟襲擊位於撣邦（Shan State）的警局，共14名警察遭殺害。目前軍方政府並未對此做出回應。

    據緬甸援助政治犯協會（AAPP）統計，截至4月8日，已有614人遭軍方殺害，其中包括48名兒童，遭拘捕者則超過2800人。英、美等18國駐緬大使也發表聯合聲明，呼籲軍方停止暴力，恢復民主。

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