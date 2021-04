悲劇！3歲男童家中撿到槍玩耍 意外射死8個月大弟弟

2021/04/10 16:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國德克薩斯州休士頓當地時間9日早上發生一起命案,1名3歲男童疑似在家中撿到槍枝把玩,並意外開槍射殺了自己8個月大的弟弟,相關調查尚在進行中。

根據《KIII TV》報導,休士頓警方表示,這起命案發生在休士頓西部的一處住宅,事發當時有4名成年人在家,突然傳出一聲槍響,大家趕到現場才發現,3歲男童疑似意外持槍射殺了自己8個月大的弟弟。

報導提到,警方證實事發後這把手槍失蹤了好幾個小時,之後才在家人送嬰兒到醫院的車上出現,而腹部中槍的嬰兒也不治。

警方表示,「我只想藉此機會懇求大家,將槍枝收好、鎖好,不要讓任何家庭成員都能接觸到,請為這個家庭祈禱,這是一起悲慘的事故」;據了解,這起意外疑似因槍枝收納不當,3歲男童撿到後造成憾事,相關調查正在進行中。

HPD commanders & PIO are en route to the shooting of a child, reportedly at an apartment at 3130 Crestdale Dr near Kempwood in west Houston.



The child was brought to a hospital at 921 Gessner Rd about 10:55 am & pronounced deceased.



No other info at this time. #hounews pic.twitter.com/rbOaVrbrya