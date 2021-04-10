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    悲劇！3歲男童家中撿到槍玩耍 意外射死8個月大弟弟

    美國休士頓發生一起命案，3歲男童意外射殺8個月大弟弟，嬰兒最終傷重身亡。（圖擷取自街景地圖）

    美國休士頓發生一起命案，3歲男童意外射殺8個月大弟弟，嬰兒最終傷重身亡。（圖擷取自街景地圖）

    2021/04/10 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德克薩斯州休士頓當地時間9日早上發生一起命案，1名3歲男童疑似在家中撿到槍枝把玩，並意外開槍射殺了自己8個月大的弟弟，相關調查尚在進行中。

    根據《KIII TV》報導，休士頓警方表示，這起命案發生在休士頓西部的一處住宅，事發當時有4名成年人在家，突然傳出一聲槍響，大家趕到現場才發現，3歲男童疑似意外持槍射殺了自己8個月大的弟弟。

    報導提到，警方證實事發後這把手槍失蹤了好幾個小時，之後才在家人送嬰兒到醫院的車上出現，而腹部中槍的嬰兒也不治。

    警方表示，「我只想藉此機會懇求大家，將槍枝收好、鎖好，不要讓任何家庭成員都能接觸到，請為這個家庭祈禱，這是一起悲慘的事故」；據了解，這起意外疑似因槍枝收納不當，3歲男童撿到後造成憾事，相關調查正在進行中。

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