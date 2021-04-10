傻眼！將38名女性列為兒童少算1.2噸 途易班機起飛推力太輕

途易航空將女乘客列為兒童足足少算了1200餘公斤，使得飛機在起飛時推力太輕。途易航空客機示意圖。（法新社）

2021/04/10 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空事故調查局（AAIB）近日發布調查報告，指出途易航空去年1架從伯明罕機場飛往西班牙馬約卡島的班機，由於將女性列為兒童足足少算了1200餘公斤，使得客機在起飛時推力太輕。這起飛安個案被AAIB列為「嚴重事件」，幸好最後機上187人皆平安抵達目的地。

據《衛報》報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行導致停飛現象非常普遍，因此途易航空公司就趁這段時間更新預訂系統，孰料由於編碼問題導致以「MISS」稱呼的女乘客會被分類成兒童。

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因此在伯明罕飛往馬約卡島的航班上，就有38名女乘客被列為兒童的35公斤標準體重，而航空公司的成年人標準體重則是69公斤，這樣的結果使得途易波音737的起飛重量少算了1200多公斤。

調查人員透露，途易航空將訂位系統交給國外IT公司製作，孰料在那個國家「Miss」指的是兒童，「Ms」才是成年女性，所以一套用到英國就出問題。

事實上，訂位系統問題在事發前11天就被發現並調整，但伯明罕飛往馬約卡島班機仍然出現錯誤，而且途易當天另外2架從英國起飛的客機也發生相同狀況。

途易航空對此強調，訂位系統裡的問題目前都已糾正過來，AAIB也表示，出現飛安問題的班機推力僅比應有的略小一點，而且對飛機的安全運行沒有造成任何危害，只是就過程而言必須列為「嚴重事件（serious inciden）」。

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