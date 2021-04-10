為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傻眼！將38名女性列為兒童少算1.2噸 途易班機起飛推力太輕

    途易航空將女乘客列為兒童足足少算了1200餘公斤，使得飛機在起飛時推力太輕。途易航空客機示意圖。（法新社）

    途易航空將女乘客列為兒童足足少算了1200餘公斤，使得飛機在起飛時推力太輕。途易航空客機示意圖。（法新社）

    2021/04/10 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕英國航空事故調查局（AAIB）近日發布調查報告，指出途易航空去年1架從伯明罕機場飛往西班牙馬約卡島的班機，由於將女性列為兒童足足少算了1200餘公斤，使得客機在起飛時推力太輕。這起飛安個案被AAIB列為「嚴重事件」，幸好最後機上187人皆平安抵達目的地。

    《衛報》報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行導致停飛現象非常普遍，因此途易航空公司就趁這段時間更新預訂系統，孰料由於編碼問題導致以「MISS」稱呼的女乘客會被分類成兒童。

    因此在伯明罕飛往馬約卡島的航班上，就有38名女乘客被列為兒童的35公斤標準體重，而航空公司的成年人標準體重則是69公斤，這樣的結果使得途易波音737的起飛重量少算了1200多公斤。

    調查人員透露，途易航空將訂位系統交給國外IT公司製作，孰料在那個國家「Miss」指的是兒童，「Ms」才是成年女性，所以一套用到英國就出問題。

    事實上，訂位系統問題在事發前11天就被發現並調整，但伯明罕飛往馬約卡島班機仍然出現錯誤，而且途易當天另外2架從英國起飛的客機也發生相同狀況。

    途易航空對此強調，訂位系統裡的問題目前都已糾正過來，AAIB也表示，出現飛安問題的班機推力僅比應有的略小一點，而且對飛機的安全運行沒有造成任何危害，只是就過程而言必須列為「嚴重事件（serious inciden）」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    乘客嚇壞！ 男機上連喊「有炸彈」 航班起飛半小時急返航
    2021/04/08 20:45

    乘客嚇壞！ 男機上連喊「有炸彈」 航班起飛半小時急返航
    搭飛機愛靠窗睡嗎？ 資深空服員︰小心這裡最髒
    2021/04/07 15:58

    搭飛機愛靠窗睡嗎？ 資深空服員︰小心這裡最髒

    新北首府房市 蛋黃蛋白之爭
    可怕！美國飛機撞汽車全都錄 釀2死2傷慘劇
    2021/03/16 12:09

    可怕！美國飛機撞汽車全都錄 釀2死2傷慘劇
    印度男開扁空服員又猛捶駕駛艙門 法航班機緊急降落
    2021/03/07 09:36

    印度男開扁空服員又猛捶駕駛艙門 法航班機緊急降落

    I.G投資人首推這檔基金
    國際今日熱門
    美國對台海「戰略模糊」行之有年 拜登政府面臨路線抉擇
    2021/04/09 14:25

    美國對台海「戰略模糊」行之有年 拜登政府面臨路線抉擇

    聯合國英籍使團官員性侵未成年少女竟無罪 女權組織批：英國淪笑柄
    2021/04/09 17:45

    聯合國英籍使團官員性侵未成年少女竟無罪 女權組織批：英國淪笑柄

    聖文森蘇弗里耶爾火山將爆發 急派豪華郵輪撤離千人
    2021/04/09 15:51

    聖文森蘇弗里耶爾火山將爆發 急派豪華郵輪撤離千人

    烏俄衝突升高 梅克爾致電普廷要求撤軍
    2021/04/09 14:27

    烏俄衝突升高 梅克爾致電普廷要求撤軍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播