普廷批評者死亡懸案 驗屍官：遭人殺害後偽裝成輕生

俄羅斯流亡商人格拉斯科夫（Nikolai Glushkov）曾批評過普廷，2018年命喪英國倫敦，當地驗屍官近來證實他是遭人殺害後偽裝成輕生。（美聯社）

2021/04/10 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯流亡商人格拉斯科夫（Nikolai Glushkov）曾批評過普廷，且質疑摯友貝里左夫斯基（Boris Berezovsky）2013年死亡的背後原因並不單純，孰料自己也於2018年命喪英國倫敦，當地驗屍官近來證實，格拉斯科夫是遭人殺害後偽裝成輕生。

據《BBC》報導，2018年3月12日，格拉斯科夫因為自己的商業案件準備出庭，孰料卻被女兒納塔莉亞（Natalia）發現離奇喪命，當時獲報前往的救護人員比爾（Dominic Biel）坦言，格拉斯科夫的死亡現場相當可疑，納塔莉亞男友特魯辛（Denis Trushin）還直說「有人殺了他」，要求醫護在警察來之前不要碰任何東西。

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在最近的英國西倫敦死因裁判庭上，驗屍官英亞瑪（ Chinyere Inyama）證實格拉斯科夫的確是遭人謀害，報告顯示其身上傷勢與被人從背後勒住脖子的狀況相同，最終其死因被裁定為「非法殺害（unlawful killing）」。

格拉斯科夫一案目前仍然在調查當中，警方已找到1800多名相關人士並做了420餘份筆錄，但對於嫌犯的身份仍然沒有頭緒，也不清楚兇手的犯案動機。

據了解，格拉斯科夫摯友貝里左夫斯基，於俄羅斯首任總統葉爾欽時一路發跡，成為俄國呼風喚雨的金融大亨，但在協助普廷掌權後不滿對方沒有像葉爾欽一樣回報，開始批判評普廷，最後被迫流亡到英國並於2013年離奇吊死，格拉斯科夫當時就覺得內情不單純，沒想到如今自己也被類似的手法殺害。

格拉斯科夫命案現場。（歐新社）

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