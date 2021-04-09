謠言終結站》世界三大男高音兒子出道？ 查核中心：假的！

網傳影片宣稱「世界三大男高音的三個兒子，繼承有望」，台灣事實查核中心查證指出，這是錯誤訊息。（圖截自「TFC台灣事實查核中心」臉書）

2021/04/09 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕網傳影片宣稱「世界三大男高音的三個兒子，繼承有望」。對此，台灣事實查核中心指出，訊息中「三個兒子」各自的父親並不是世界三大男高音，這是錯誤訊息。

根據台灣事實查核中心的報告，以圖反蒐發現，原始影片出自於義大利「美聲少年」2011年9月參與德國電視節目「ZDF-電視花園」（ZDF-Fernsehgarten）的演出影片，所演出曲目為「世界」。3位歌手皆為「美聲少年」團體的成員。

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再據美聲少年網路上的資訊，3名歌手分別為皮耶羅・巴羅內（Piero Barone）、伊納吉歐・博施基托（Ignazio Boschetto）及吉安路卡・吉洛貝爾（Gianluca Ginoble），雖然官方網站未提及3位成員的家世背景。然而，事實查核中心透過，3位歌手的Instagram、Facebook、Twitter檢視各別的父子合照，發現到每位父親都與世界三大男高音長相不同。世界三大男高音分別為多明哥、卡列拉斯、帕華洛帝。

傳言宣稱「美聲少年」為「世界三大男高音的三個兒子」，事實查核中心透過上述結論，判定為「錯誤」訊息。

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