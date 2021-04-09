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    奧步打壓！緬甸軍政府宣布衛星天線違法 派警強制沒收

    緬甸部份地區宣布衛星天線違法，警方到相關商店沒收設備，推特網友貼文確認確有此事。（圖擷取自推特Chit Phyo Wai）

    緬甸部份地區宣布衛星天線違法，警方到相關商店沒收設備，推特網友貼文確認確有此事。（圖擷取自推特Chit Phyo Wai）

    2021/04/09 22:52

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變後打壓新聞自由，不惜以斷網、降低流量等方式阻止民眾在網路傳遞訊息，部分地區也開始沒收接收國際新聞資訊的衛星天線。

    根據《美聯社》 報導，緬甸南方城市拉布達（Laputta）和最大城仰光部分地區已宣布，用來接收國外新聞的衛星天線違法，當地政府在車輛上用擴音器廣播，要求民間將衛星天線交給警察，警方也突襲相關商店，沒收這些設備。

    此外，緬甸軍政府日前就多次斷網或降低流量，阻止網路傳遞資訊，過去一週，緬甸民眾就不斷抱怨網速變慢。緬甸網路昨天斷網，目前不知是否為暫時性的，網路服務商「MBT」說，斷網是因為兩大城曼德勒及仰光之間的線路被切斷。

    軍政府2月政變後嚴控新聞自由，緬甸所有非國營的日報都停止發行，網路媒體也承受巨大壓力，5間知名獨立經營的媒體執照被撤銷，被告知要停止所有平台的服務，但大部份媒體抗命，部分媒體已被起訴。

    緬甸打壓新聞自由，2月起約30名記者被捕，至今仍未獲釋，其中一半的人被指控散布影響國家安定的資訊，最重可處3年監禁。

    總部設在紐約的獨立組織「保護記者委員會」 （Committee to Protect Journalists）本週給緬甸軍政府公開信寫道，緬甸近日打壓新聞自由，情形已急遽惡化，記者遭毆打、遭實彈槍擊，還被維安部隊任意逮捕，只因報導示威抗議遭到鎮壓，該組織呼籲軍政府無條件釋放所有記者。

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