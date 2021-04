奧步打壓！緬甸軍政府宣布衛星天線違法 派警強制沒收

2021/04/09 22:52

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸軍政府政變後打壓新聞自由,不惜以斷網、降低流量等方式阻止民眾在網路傳遞訊息,部分地區也開始沒收接收國際新聞資訊的衛星天線。

根據《美聯社》 報導,緬甸南方城市拉布達(Laputta)和最大城仰光部分地區已宣布,用來接收國外新聞的衛星天線違法,當地政府在車輛上用擴音器廣播,要求民間將衛星天線交給警察,警方也突襲相關商店,沒收這些設備。

請繼續往下閱讀...

此外,緬甸軍政府日前就多次斷網或降低流量,阻止網路傳遞資訊,過去一週,緬甸民眾就不斷抱怨網速變慢。緬甸網路昨天斷網,目前不知是否為暫時性的,網路服務商「MBT」說,斷網是因為兩大城曼德勒及仰光之間的線路被切斷。

軍政府2月政變後嚴控新聞自由,緬甸所有非國營的日報都停止發行,網路媒體也承受巨大壓力,5間知名獨立經營的媒體執照被撤銷,被告知要停止所有平台的服務,但大部份媒體抗命,部分媒體已被起訴。

緬甸打壓新聞自由,2月起約30名記者被捕,至今仍未獲釋,其中一半的人被指控散布影響國家安定的資訊,最重可處3年監禁。

總部設在紐約的獨立組織「保護記者委員會」 (Committee to Protect Journalists)本週給緬甸軍政府公開信寫道,緬甸近日打壓新聞自由,情形已急遽惡化,記者遭毆打、遭實彈槍擊,還被維安部隊任意逮捕,只因報導示威抗議遭到鎮壓,該組織呼籲軍政府無條件釋放所有記者。

Also In Mon State's Kyaikto and Kyaikmaraw tsp, the military raided houses equipped with PSI satellite dishes and seized the satellite.

Mizzima and DVB TV Channels, which have been shut down by the military, are broadcasting in PSI. #WhatsHappeningInMyanmar#Apr8Coup pic.twitter.com/ZtcCBLBLHY