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    中國政法系統再震盪 山西副省長兼公安廳長被查

    中國山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。（圖擷自網路）

    中國山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。（圖擷自網路）

    2021/04/09 20:05

    〔中央社〕中國地方政法官員再傳遭清洗，中共中央紀委國家監委今天通報，山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

    中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會9日下午在官網作上述通報。

    通報檢附的公開資料顯示，劉新雲出生於1962年9月，山東淄博人，1981年7月參加工作，1984年5月加入中國共產黨，具有省委黨校大學學歷、經濟學碩士學位。

    劉新雲長年在山東警務體系工作，現任山西省副省長，省政府黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記。

    中共中央政法委員會機關報「法治日報」7日報導，中共全國政法隊伍教育整頓中央第三督導組進駐山西。督導組進駐山西督導暨第二環節部署動員會近日在太原召開，當時劉新雲仍出席會議。

    中共過去一年持續整肅政法體系，中紀委分別在去年6月、8月、10月宣布調查時任重慶副市長兼公安局長鄧恢林、上海市副市長兼市公安局長龔道安、江蘇省委常委暨政法委書記王立科。

    中共去年11月也派出中央督察組赴地方省市，督察「中國共產黨政法工作條例」的貫徹落實情況，加強黨對政法系統的絕對領導，確保黨中央的意志在各地各部門得到具體實現。

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