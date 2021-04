白金漢宮：英國菲利普親王安詳辭世 享耆壽99歲

2021/04/09 19:14

〔即時新聞/綜合報導〕英國白金漢宮證實,今年6月就要滿100歲的菲利普親王(Prince Philip)今(9日)安詳逝世,享耆壽99歲。

英國皇家官網指出,女王伊莉莎白二世深愛的丈夫、愛丁堡公爵菲利普親王在格林威治時間9日上午於溫莎堡安詳逝世,生前最後一段時光與伊莉莎白二世度過,王室對此萬分悲痛,進一步的消息將擇時對外發布。

菲利普親王是英國女王伊莉莎白二世的丈夫,2011年曾有心臟問題,並且緊急送醫在心臟裝了支架。

今年2月16日,菲利普親王住進愛德華七世醫院(King Edward VII hospital),3月1日再轉院到聖巴多羅買醫院心臟專科中心。當時白金漢宮並沒有透露菲利普親王的手術細節,僅表示,「完成一場成功的手術,治療原本既有的心臟疾病」,在3月16日出院,不料今日逝世。

愛丁堡公爵菲利普親王殿下(His Royal Highness Prince Philip,The Duke of Edinburgh),為英國女王伊莉莎白二世王夫,自1952年在位至今,是英國歷史上服務時間最長的王室成員。

菲利普親王於1921年6月10日出生在希臘伊奧尼亞群島克基拉州的克基拉島,為希臘和丹麥王子,他父親安德烈阿斯是希臘國王喬治一世的第四子,曾祖父則是丹麥國王克里斯汀九世,母親黑森-巴騰堡郡主艾麗絲則是英國維多利亞女王的外曾孫女。

1922年,希臘時局動盪,伯父康斯坦丁一世退位,父親安德列被驅逐出希臘。所以他在嬰兒時期便已隨家人流亡海外,早年先後於德國、法國和英國接受教育。期間於1934年,他認識了同為維多利亞女王的玄孫的第三代表妹,英國王位第三順位繼承人伊莉莎白公主。菲利普於1939年加入英軍,並參與第二次世界大戰。

1946年,菲利普向英國君主喬治六世請求,允許與其長女、王位推定繼承人——伊莉莎白公主成婚。1947年3月,菲利普為娶伊莉莎白公主,入籍英國,放棄所有希臘和丹麥的王室頭銜和繼承權。同時,依外公路易斯·蒙巴頓而改姓蒙巴頓(Mountbatten)。同年11月20日,兩人正式完婚。岳父喬治六世授予他愛丁堡公爵、梅里奧尼思伯爵(Earl of Merioneth)和格林威治男爵(Baron Greenwich)等爵位。

1948年,菲利普被委任為上議院議員,直至1999年上議院法令通過後,包括他在內的王室成員不再被委任為上議院議員為止。但他從未在會內發言。

1952年,菲利普和伊莉莎白二世在肯亞時,當時的英王岳父喬治六世駕崩,伊莉莎白二世成為英國女王成為英國軍隊名義上的最高領袖,菲利普自此從軍中退役。

1953年菲利普獲授皇家海軍元帥、英國陸軍元帥和空軍元帥等職位。1957年獲女王封予親王稱號。

2011年,英國女王為紀念菲利普90大壽而仼命他為海軍大臣。

2017年5月4日,白金漢宮宣布菲利普親王於同年秋天開始全面卸下公職。8月2日,菲利普親王在參與海軍陸戰隊在倫敦慈善遊行活動後正式退休。2018年初,他接受髖關節更換手術,同年康復後在其孫薩塞克斯公爵哈利王子、尤金妮公主的婚禮中露面。

2019年1月,97歲的菲利普親王在諾福克郡駕車時遇上交通意外,他的坐駕翻側,幸未受傷,惟另一輛車的司機和乘客受傷,該乘客批評親王並未道歉,而親王在其後寫給她的信中深表歉意,菲利普在意外發生的2日後再駕駛時,被拍到未有佩帶安全帶,而這在大多數情況下皆屬違法,故其後被警方勸諫。3星期後,菲利普自願放棄持有駕駛執照,但仍獲准在私屬範圍內駕駛。

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn