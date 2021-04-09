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    白金漢宮：英國菲利普親王安詳辭世 享耆壽99歲

    英國白金漢宮證實，今年6月就要滿100歲的菲利普親王（Prince Philip）今（9日）安詳逝世，享耆壽99歲。（圖取自英國王室推特）

    英國白金漢宮證實，今年6月就要滿100歲的菲利普親王（Prince Philip）今（9日）安詳逝世，享耆壽99歲。（圖取自英國王室推特）

    2021/04/09 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕英國白金漢宮證實，今年6月就要滿100歲的菲利普親王（Prince Philip）今（9日）安詳逝世，享耆壽99歲。

    英國皇家官網指出，女王伊莉莎白二世深愛的丈夫、愛丁堡公爵菲利普親王在格林威治時間9日上午於溫莎堡安詳逝世，生前最後一段時光與伊莉莎白二世度過，王室對此萬分悲痛，進一步的消息將擇時對外發布。

    菲利普親王是英國女王伊莉莎白二世的丈夫，2011年曾有心臟問題，並且緊急送醫在心臟裝了支架。

    今年2月16日，菲利普親王住進愛德華七世醫院（King Edward VII hospital），3月1日再轉院到聖巴多羅買醫院心臟專科中心。當時白金漢宮並沒有透露菲利普親王的手術細節，僅表示，「完成一場成功的手術，治療原本既有的心臟疾病」，在3月16日出院，不料今日逝世。

    愛丁堡公爵菲利普親王殿下（His Royal Highness Prince Philip，The Duke of Edinburgh），為英國女王伊莉莎白二世王夫，自1952年在位至今，是英國歷史上服務時間最長的王室成員。

    菲利普親王於1921年6月10日出生在希臘伊奧尼亞群島克基拉州的克基拉島，為希臘和丹麥王子，他父親安德烈阿斯是希臘國王喬治一世的第四子，曾祖父則是丹麥國王克里斯汀九世，母親黑森-巴騰堡郡主艾麗絲則是英國維多利亞女王的外曾孫女。

    1922年，希臘時局動盪，伯父康斯坦丁一世退位，父親安德列被驅逐出希臘。所以他在嬰兒時期便已隨家人流亡海外，早年先後於德國、法國和英國接受教育。期間於1934年，他認識了同為維多利亞女王的玄孫的第三代表妹，英國王位第三順位繼承人伊莉莎白公主。菲利普於1939年加入英軍，並參與第二次世界大戰。

    1946年，菲利普向英國君主喬治六世請求，允許與其長女、王位推定繼承人——伊莉莎白公主成婚。1947年3月，菲利普為娶伊莉莎白公主，入籍英國，放棄所有希臘和丹麥的王室頭銜和繼承權。同時，依外公路易斯·蒙巴頓而改姓蒙巴頓（Mountbatten）。同年11月20日，兩人正式完婚。岳父喬治六世授予他愛丁堡公爵、梅里奧尼思伯爵（Earl of Merioneth）和格林威治男爵（Baron Greenwich）等爵位。

    1948年，菲利普被委任為上議院議員，直至1999年上議院法令通過後，包括他在內的王室成員不再被委任為上議院議員為止。但他從未在會內發言。

    1952年，菲利普和伊莉莎白二世在肯亞時，當時的英王岳父喬治六世駕崩，伊莉莎白二世成為英國女王成為英國軍隊名義上的最高領袖，菲利普自此從軍中退役。

    1953年菲利普獲授皇家海軍元帥、英國陸軍元帥和空軍元帥等職位。1957年獲女王封予親王稱號。

    2011年，英國女王為紀念菲利普90大壽而仼命他為海軍大臣。

    2017年5月4日，白金漢宮宣布菲利普親王於同年秋天開始全面卸下公職。8月2日，菲利普親王在參與海軍陸戰隊在倫敦慈善遊行活動後正式退休。2018年初，他接受髖關節更換手術，同年康復後在其孫薩塞克斯公爵哈利王子、尤金妮公主的婚禮中露面。

    2019年1月，97歲的菲利普親王在諾福克郡駕車時遇上交通意外，他的坐駕翻側，幸未受傷，惟另一輛車的司機和乘客受傷，該乘客批評親王並未道歉，而親王在其後寫給她的信中深表歉意，菲利普在意外發生的2日後再駕駛時，被拍到未有佩帶安全帶，而這在大多數情況下皆屬違法，故其後被警方勸諫。3星期後，菲利普自願放棄持有駕駛執照，但仍獲准在私屬範圍內駕駛。

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