18國大使齊籲停止血腥鎮壓 緬甸軍政府：示威有減少

無懼軍方血腥鎮壓，緬甸中部城市曼德勒今天仍有民眾上街示威。（歐新社）

2021/04/09 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕英、美等18國駐緬甸大使今天（9日）聯合聲明，呼籲緬甸軍方停止暴力、恢復民主，同釋放因政治因素被捕者。軍政府今天則說，國內抗議已減少，因為渴望和平的民眾開始與軍政府合作。

根據《路透》 報導，緬甸軍方政變後大肆血腥鎮壓，至少造成600人喪生，今天至少有4名示威者在仰光附近城鎮被殺，昨天也至少11死。英、美等18國駐緬甸大使今天聯合聲明，要求緬甸軍方停止暴力行為。

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聲明提及：「我們對示威者展現的勇氣與尊嚴感到自慚形穢」、「將團結起來，幫助追求自由正義與民主和平的緬甸人民。暴力必須停止，釋放因政治因素被捕者，恢復緬甸民主。」

聯合聲明的國家有美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、南韓、瑞士和幾個歐洲國家。

緬甸自2月政變以來，多方發起罷工與示威，政經陷入停擺。緬甸軍政府發言人今天說，政府部門很快會恢復運作，發言人還稱，抗議已經減少，因為希望和平的民眾開始和政府合作。

軍政府發言人還說，迄今至少16名警察被殺。他還指控翁山蘇姬領導的政黨全國民主聯盟（NLD）成員犯下縱火案，抗議活動收受外國資金，但沒有提供細節。發言人最後說，有媒體指稱國際上有國家不承認軍政府，這些都是「假新聞」。

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