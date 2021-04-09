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    大戰一觸即發！俄烏衝突再起 土耳其：美艦下週進入黑海

    土耳其政府證實，美國將有2艘軍艦抵達黑海。圖為曾與烏克蘭演習的美國伯克級飛彈驅逐艦波特號。（路透檔案照）

    土耳其政府證實，美國將有2艘軍艦抵達黑海。圖為曾與烏克蘭演習的美國伯克級飛彈驅逐艦波特號。（路透檔案照）

    2021/04/09 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭地緣衝突再起，俄羅斯近來不斷向兩國交界邊境地帶增兵，外界分析大戰恐一觸即發；土耳其外交部證實，已收到美方通知，下週將有2艘美艦通過博斯普魯斯海峽進入黑海。

    根據美國《CNN》（有線電視新聞網）報導，美國國防官員表示，美國海軍在黑海的行動多為例行性訓練，若是將軍艦部署在此，將是對莫斯科傳達「華府正密切關注」的訊息，而根據1936年的協議，美國若要進入黑海，必須在14天以前發出通知。

    美國國防官員還提到，美國空軍偵察機持續在黑海國際空域監視俄國海軍以及任何在克里米亞的軍隊動向，2架B-1槍騎兵轟炸機當地時間週三才在愛琴海周邊執行任務。官員補充，雖然美方尚未發現俄軍有準備進犯的跡象，但只要情勢產生變化，「我們隨時準備好回應。」

    根據土耳其《NTV》報導，土耳其外交部針對美艦至黑海發表聲明，「我們已透過外交管道，在美軍行動前15天收到通知，有2艘美國軍艦將抵達黑海，這些軍艦將在黑海停留至5月4日」，但土耳其政府並未告知是哪2艘美艦將入黑海。

    俄羅斯軍事分析師費根豪爾（Pavel Felgenhauer）此前曾發出警告，即便烏克蘭與俄羅斯的這場危機不演變成世界大戰，也恐怕會升級成一場歐洲戰爭，而西方國家目前還不知道該如何處理紛爭，俄羅斯軍方可能在5月初紅場閱兵時對烏克蘭發動襲擊。

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