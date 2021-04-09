不顧漁民、鄰國反對 日本政府基本決定福島核廢水排入海

日媒引述政府關係人士透露，日本政府已基本決定要將福島核電廠的核廢水排入海中。（路透）

2021/04/09 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕2011年311強震引發大海嘯，導致福島核電廠出現輻射外洩事故，東京電力公司灌注大量水冷卻反應爐，因而產生含有輻射的核廢水，由於核廢水儲存庫將在2022年滿載，原定去年10月要將處裡過後的福島核廢水排入海中，遭到漁民以及南韓等國反對，日本政府擬在13日召開會議討論，不過有關人士透露，日本政府已基本決定要將核廢水排入海中。

據《共同社》報導 ，關係人士今（9日）透露日本政府基本確認要將福島第一核電站核廢水排入大海，13日召開的內閣會議，將做出正式決定；首相菅義偉7日與反廢水傾到海中的「全國漁業協同組合連合會」會長岸宏會面，說明政府將依循專家報告的建議來傾倒廢水，希望能得到他的諒解，但岸宏則表示，反對立場不變，若政府執意排放，則需負責向漁民和大眾說明政策。

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去年10月，日本政府就曾一度決定將把福島核電站的核廢水排入大海，但由於各方強烈反對等原因暫時擱置，除了日本漁民外，南韓也表達強力反對的立場，甚至召見日本大使館高級外交官員，要求東京當局解釋如何解決福島的放射性廢水問題。

報導指出，預估此舉勢必引起日本漁民以及鄰國反對，如何補償以及提供數據資訊來說服外界將是日本政府未來的課題。

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