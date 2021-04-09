中國疫苗短缺！ 外媒曝：接種率落後、民眾第二劑無法施打

外媒引述消息人士說法，指中共面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，出現了疫苗短缺的狀況。（路透）

2021/04/09 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美媒《彭博》引述消息人士指出，中共面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，出現了疫苗短缺的狀況，雖曾提出6月底前要有5.6億人完成接種疫苗目標，但目前從追蹤數據看來遠遠落後美國、以色列等國，衛生相關部門甚至不得不延長疫苗接種的間隔時間。

根據《彭博》報導，知情人士受訪時透露，中共目前出現疫苗短缺的情況，迫使衛生部門延長第一劑疫苗及第二劑疫苗施打的間隔時間，從原先的2至4週，變成了8週內完成即可；而疫苗短缺的情況，也讓中共先前提出的「6月底前5.6億人接種疫苗」的目標恐無法達成。

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報導指出，這個狀況凸顯中國雖然在國內能對抗病毒，但在實現群體免疫、重新開放其經濟和邊境的部分，落後於其他國家，尤其是美國這類地緣政治上的競爭對手；《彭博》追蹤數據指出，中國每100人只有5人接受疫苗施打，美國則是27人、以色列則為56人。

報導中引述知情人士資訊來證實中國疫苗短缺情況，包含中國廣東省選定廣州、深圳、佛山、東莞以及珠海等5個主要城市，優先接種疫苗；而武漢有些地區也被通知「疫苗用完了，接種進度暫時中止」，有居民則抱怨被地方官員告知無法接種第二劑，東北某些城市甚至禁止民眾施打第一劑疫苗，因為存量都得供給等待第二劑的民眾使用。

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