強力反擊！曾在中國「被認罪」 維權人士讓央視丟執照

維權人士達林號召國際，抵制中國央視播放電視認罪的行徑。（路透）

2021/04/09 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府迫使異議人士「認罪」的行徑眾所皆知。一名曾受此害的瑞典維權人士達林（Peter Dahlin）在離開中國後，號召國際抵制中國中央電視台，並成功讓英國撤銷央視執照，法國媒體監管機構法國高等視聽委員會（CSA）4月7日也證實收到第一起投訴。

達林接受《美國之音》專訪，由達林發起的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）把目標鎖定在中國央視，為的是促使北京政府停止播放違反人權和法治的「電視認罪」，否則就得面臨撤銷執照的風險。

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達林2016年在「人權衛士緊急救援協會」工作期間，於住處遭數十名公安逮捕，連女友也受波及，電腦、手機、提款卡和數十萬元現金被沒收，並將2人分開囚禁。達林回憶，雖然審訊者沒有使用暴力，但會用其它手段擾亂他的身心，例如整夜不關燈，不讓他入睡。

達林說，當時他每天都被審訊，通常是在晚間最疲倦的時候進行，且偶爾還會聽到同事遭毒打的聲音，女友也被威脅恐吃上10年牢獄之災，坦言這些記憶在他腦海裡扎根，形同創傷。在被關押2週後，達林同意配合講稿上央視認罪，原因是當局表明事後會將他驅逐出境，也希望女友能盡快獲釋。

由於中國近年對公民社會的打壓越來越嚴厲，上電視「被認罪」的模式也更加頻繁，促使達林於2018年發起規範央視的行動，向西方民主國家投訴央視的電視認罪有違當地媒體法規。

達林的奔走開始取得成果，在經過一系列調查後，英國通訊管理局（Ofcom）2月宣布，撤銷央視旗下海外頻道環球電視網（CGTN）執照，理由是負責中國官方媒體海外業務的星空華文傳媒（SCML）並未監督其編輯內容，實質控制者是中國共產黨。

此外，達林向美國聯邦通信委員會（FCC）的投訴得到積極回覆，對FCC後續調查相當有信心。澳洲、加拿大及法國也都加入檢視環球電視網的行列。

達林表示，他們的目標不是讓頻道在全球停播，而是要逼迫央視停止參與這類違反人權的行動，在執照遭英國撤銷後，電視認罪的播放比率顯著降低，且也沒有多大程度的報復，強調中國報復論的威脅程度被高估了，各界不應為此害怕。

達林2016年在央視被迫認罪畫面。（美聯社）

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