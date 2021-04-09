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    衛星照曝光！美軍「馬金島號」兩棲戰備艦隊進入南海

    追蹤美軍動態的中國半官方機構發布衛星照片，美軍兩棲突擊艦「馬金島號」（見圖）也已駛入南海。（美聯社檔案照）

    追蹤美軍動態的中國半官方機構發布衛星照片，美軍兩棲突擊艦「馬金島號」（見圖）也已駛入南海。（美聯社檔案照）

    2021/04/09 00:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍應對中國解放軍動作頻頻，羅斯福號航艦打擊群3日重返南海，追蹤美軍動態的中國半官方機構發布衛星照片，美軍「馬金島號」兩棲戰備艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）也已駛入南海；美軍則在臉書發布艦上官兵的訓練畫面。

    半官方機構、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」（SCSPI）推特發布訊息，4月7日晚間至8日凌晨，美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號」與「聖地牙哥號」兩棲船塢運輸艦 （USS San Diego LPD-22）從印度洋經麻六甲海峽進入南海，衛星影像顯示「聖地牙哥號」在前，「馬金島號」在後。

    美國印太司令部 （U.S. Indo‑Pacific Command）官方臉書發布照片，「馬金島號」艦上官兵們8日進行實彈演訓，美軍表示，「馬金島號」兩棲戰備艦隊與美國海軍陸戰隊第15遠征隊 （15th Marine Expeditionary Unit）正位在第七艦隊行動區，此為軍事部署計畫的一部分，以維護自由開放的印太地區。

    衛星影像顯示「聖地牙哥號」在前，「馬金島號」在後。（圖取自SCSPI）

    衛星影像顯示「聖地牙哥號」在前，「馬金島號」在後。（圖取自SCSPI）

    美國印太司令部官方臉書發布照片，「馬金島號」艦上官兵們（圖下）8日進行實彈演訓。（圖取自美軍印太司令部FB）

    美國印太司令部官方臉書發布照片，「馬金島號」艦上官兵們（圖下）8日進行實彈演訓。（圖取自美軍印太司令部FB）

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