衛星照曝光！美軍「馬金島號」兩棲戰備艦隊進入南海

〔即時新聞/綜合報導〕美軍應對中國解放軍動作頻頻,羅斯福號航艦打擊群3日重返南海,追蹤美軍動態的中國半官方機構發布衛星照片,美軍「馬金島號」兩棲戰備艦隊(Makin Island Amphibious Ready Group)也已駛入南海;美軍則在臉書發布艦上官兵的訓練畫面。

半官方機構、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」(SCSPI)推特發布訊息,4月7日晚間至8日凌晨,美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號」與「聖地牙哥號」兩棲船塢運輸艦 (USS San Diego LPD-22)從印度洋經麻六甲海峽進入南海,衛星影像顯示「聖地牙哥號」在前,「馬金島號」在後。

美國印太司令部 (U.S. Indo‑Pacific Command)官方臉書發布照片,「馬金島號」艦上官兵們8日進行實彈演訓,美軍表示,「馬金島號」兩棲戰備艦隊與美國海軍陸戰隊第15遠征隊 (15th Marine Expeditionary Unit)正位在第七艦隊行動區,此為軍事部署計畫的一部分,以維護自由開放的印太地區。

