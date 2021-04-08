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    全面抗中 美國會將審兩法案倡強化台美、官方接觸解禁

    美國國旗與中國五星旗檔案照。（美聯社）

    美國國旗與中國五星旗檔案照。（美聯社）

    2021/04/08 23:13

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院下週將同日討論兩項有關中國的法案，全面抗衡中國在多領域的咄咄逼人行徑。外交委員會14日將討論一項跨黨派提案，提高美國反擊中國與日俱增全球影響力的能力，法案並要求強化與台灣的夥伴關係，不應對美台雙方官員互動設限；同日商務委員會也將就對抗中國在科技領域崛起的「無盡前沿法案」，召開聽證會。

    「路透」8日報導，參議院外交委員會14日將討論的「2021戰略競爭法案」（Strategic Competition Act of 2021）草案，授權一系列旨在抗衡北京的外交和戰略倡議，反映出國會民主、共和兩黨在與中國打交道上的強硬路線氣氛。

    該法案意在處理與中國之間的經濟競爭，但是也觸及人道、民主價值，如新疆維吾爾族處境，壓迫香港異議，以及在南海的侵犯行徑。法案強調，有必要「優先進行為了達成美國在印度—太平洋地區政治目標所需的軍事投資」，國會須確保這方面的聯邦預算花費符合與中國競爭之戰略需要。

    法案也要求強化與台灣的夥伴關係，稱台灣是「美國的印太戰略關鍵一環」，不應對美國與台灣雙方官員互動設限。另一條文則對給予中國軍方設施駐地國家的援助設限，指北京利用所謂「一帶一路倡議」，推進其安全利益，利於獲得更大的軍事准入權。

    法案指出，華府必須鼓勵盟友加強遏制北京「咄咄逼人和強勢行為」，並要求美國每一個聯邦政府部門都應該指定一名高級官員，負責協調與中國戰略競爭相關政策。草案指出，「美國必須確保所有聯邦部門和機關反映出，與中國的戰略競爭是美國外交政策最高優先要務」。

    「2021戰略競爭法案」由外委會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）和該會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）共同提出。這是參議院多數黨（民主黨）領袖舒默2月宣佈將有一系列抗中法案的一部分。

    參議院商務委員會前一天也宣佈，14日將就「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act）舉行聽證會，該法案旨在5年內投入1100億美元，強化美國科技研究和開發，對抗中國在關鍵科技的崛起。

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