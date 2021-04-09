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    長賜輪之亂還在燒！港口貨櫃大塞車 全球供應鏈卡卡

    「長賜輪」擱淺化解，蘇伊士運河也恢復通行，不過目前一些重要港口仍積滿貨櫃，全球貿易持續飽受困擾。（路透）

    「長賜輪」擱淺化解，蘇伊士運河也恢復通行，不過目前一些重要港口仍積滿貨櫃，全球貿易持續飽受困擾。（路透）

    2021/04/09 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮「長賜輪」（Ever Given）3月23日不慎擱淺蘇伊士運河，癱航道瘓，也間接影響全球經濟。雖然長賜輪在7天後重新浮起，蘇伊士運河也恢復通行，不過目前一些重要港口仍積滿貨櫃，全球貿易供應鏈持續緊張。

    路透報導，因長賜輪擱淺而無法通過蘇伊士運河的船隻和船隻公司，額外花費了數百萬美元，然而這些費用並不包含在保險內。漢宏國際物流（Hellmann Worldwide Logistics）美國總部執行長海肯（Reiner Heiken）指出，「蘇伊士堵塞導致全球供應鏈的負面影響，在接下來幾週還會不斷攀升，尤其是亞洲和歐洲。」

    據報導，貨櫃船公司在近幾個月不斷面臨緊張的供應情勢，因為這些貨櫃運輸的產品從手機到名牌商品，都受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以及零售產品需求激增影響。而全球約有90％的貿易都是透過船隻運送，長賜輪擱淺讓歐洲和美國的零售商仍有潛在的斷貨危機，也更增加了供應鏈的緊張情勢。

    鹿特丹港的威廉斯（Leon Willems）說，預計未來幾週的每日貨櫃運輸量，會比往常高出10％。他補充，「各個港口和貨櫃碼頭都竭盡所能的，協助清運阻塞的貨櫃，將阻塞降至最低。」

    供應鏈物流解決公司「project44」的分析顯示，「與世界上其他港口相比，美國西岸港口的貨櫃船面臨更長的等待和卸貨時間。」洛杉磯港執行董事賽洛卡（Eugene Seroka）則指出，他們正在試圖清理貨櫃，可能在5月底或6月初清理完成。

    據報導，目前已經有一些地方的運輸商，開始轉向陸路，透過中國和歐洲之間的鐵路來運送貨物。據悉，從中國經哈薩克或蒙古，再到俄羅斯，最後抵達歐洲的貨運中心，通常需要16到18天的時間，相比之下，海上航行需要4個星期，而空運則需不到一週。

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