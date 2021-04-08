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    武漢肺炎》東奧運動員優先接種？日本網路炸鍋 政府急否認

    日本媒體報導日本考慮優先讓東奧運動員施打疫苗，內閣官房長官加藤勝信今天否認此說。（資料照，美聯社）

    日本媒體報導日本考慮優先讓東奧運動員施打疫苗，內閣官房長官加藤勝信今天否認此說。（資料照，美聯社）

    2021/04/08 20:46

    〔即時新聞／綜合報導〕日本即將在7月舉辦東京奧運，但近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，有日媒透露，日本政府打算優先讓東奧及殘奧運動員接種疫苗，引發網路輿論反彈。日本內閣官房長官加藤勝信今天（8日）否認此說法。

    根據《路透》報導，部分人士擔心在疫情下舉辦東奧相當危險，日本媒體近日引述官員說法，日本政府考慮優先提供疫苗給奧運運動員，讓他們在6月底前全數接種。此事引發日本網路輿論反彈，網友認為，日本接種疫苗速度緩慢，且應讓較脆弱的老年族群優先接種，而非運動員。

    日本網友表示，目前都不確定老年人是否能在6月中前全數接種，優先讓運動員接種是否不妥。也有網友認為，運動員年輕、健康，應先讓老年族群接種。

    日本自今年2月才開始接種武漢肺炎疫苗，被批評速度過慢，全國約1億2600萬人口，目前僅約100萬人接種第一劑輝瑞疫苗。據民眾說法，日本政府原計畫讓醫護人員、老年人及慢性疾病者優先接種，普通民民眾在夏天前不太可能接種疫苗。

    日本內閣官房長官加藤勝信今天已否認媒體說法，他表示，日本政府沒考慮讓運動員優先接種，但對政府不滿的意見仍在網路升溫。

    日本疫情近日惡化，大阪府新增感染人數878人，是疫情流行以來最高的數字；東京都昨天則新增555例確診，是第2次緊急事態宣言解除以來最高紀錄，日本政府暫無再延東奧的打算。

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