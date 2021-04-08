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    日本疫情升溫！東京連2天增逾500例 大阪單日確診又創新高

    東京連續2天新增逾500例確診，都政府已向中央要求適用「防止疫情蔓延等重點措施」。（路透）

    東京連續2天新增逾500例確診，都政府已向中央要求適用「防止疫情蔓延等重點措施」。（路透）

    2021/04/08 19:38

    〔即時新聞／綜合報導〕日本正面臨第4波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，東京連續2天新增逾500例確診，已向政府要求適用「防止疫情蔓延等重點措施」；大阪府連3天刷新最高單日確診人數，防疫專家指出，目前情況已是緊急事態宣言的等級。

    綜合日媒報導，今年7月將舉辦奧運的東京都面臨疫情再度升溫，今（8）日又添545例確診，單日新增病例連2天超過500，知事小池百合子下午已要求中央政府讓東京都適用「防止疫情蔓延等重點措施」，她說，擔心情況嚴峻程度可能超過第3波，必須立即採取措施。

    本月5日起已適用上述措施的大阪府，今日新增905例確診，連續3天刷新最高單日確診人數，並已連續10天超過東京都的單日確診人數，越來越多的人認為應該考慮發布緊急事態宣言。

    日本感染症學會理事長館田一博表示，「大阪動作太遲了，現在的情況不是『防止疫情蔓延等重點措施』的等級，已經是緊急事態宣言的等級。」

    同樣位在關西圈的京都府也面臨感染人數急遽上升，知事西脇隆俊今日表明，考慮要求中央政府讓京都府適用「防止疫情蔓延等重點措施」，預計在明日防疫會議上做出正式決定。

    對此，首相菅義偉晚間表示，計畫讓東京都適用「防止疫情蔓延等重點措施」，明天將就此事與專家小組進行商討。一名相關人士透露，政府已敲定京都府也適用該措施。

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