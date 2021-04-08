武漢肺炎》多國控介入WHO溯源 中國認了「政治因素干擾」

中國外交部發言人趙立堅（見圖）今回應稱，武漢肺炎「溯源工作的確受到了政治因素的干擾，但不是來自中方，而是美國等個別國家」。（美聯社資料照）

2021/04/08 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕世衛組織（WHO）3月底與中國共同發表武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫源調查報告，但遭歐美等24名專家聯合發表公開信批評，世衛此前的報告「受到（中國）政治汙染」。對此，中國外交部發言人趙立堅今（8日）回應稱：「溯源工作的確受到了政治因素的干擾，但不是來自中方，而是美國等個別國家。」

趙立堅今在中國外交部例行記者會上被問及此事時回應，「我還清楚地記得，上一封所謂的科學家公開信是發表在3月4日，幾乎是同樣一批人幹的。上一封公開信同樣由曾在美國國家安全委員會和國務院任職的孟天行起草，兩封信一封發表在世衛組織即將發表聯合溯源報告前夕，一封發表在報告發布之後。這兩個時間絕非巧合，其目的也不言而喻，就是要對世衛組織和專家組施壓」。

請繼續往下閱讀...

「溯源工作的確受到了政治因素的干擾，但不是來自中方，而是美國等個別國家。」趙立堅宣稱，他們執意將溯源問題政治化，破壞和乾擾中國同世衛組織合作，對中國進行攻擊抹黑，公開挑戰科學家們的獨立性和科學研究。這不僅損害全球溯源合作，也影響全球抗疫努力」。

針對實驗室洩漏問題，趙立堅則稱，在此次聯合溯源研究中，聯合專家組走訪了湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所等機構，參觀了各類生物安全實驗室，與相關機構的專家進行了深入坦誠的科學交流，「經過在中國的實地走訪和深入了解，專家組一致認為，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說，是極為不可能的」。

WHO上月30日在官網公布長達123頁的疫情調查報告，結論認定武漢肺炎病毒最可能的傳播起源是蝙蝠，而不是華南野味市場，也不是從實驗室外洩。對此，來自歐洲、美國、澳洲及日本的24位科學家與研究人員聯名發表一封公開信，認定世衛此前實施的病毒溯源研究遭政治介入。

草擬公開信的華府智庫「大西洋理事會」高級研究員孟天行（Jamie Metzl）更強調，中國應當主動公布可反駁「實驗室起源說」的證據。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法