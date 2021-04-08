悚！ 4歹徒包圍盤問性史 逼裸體深蹲再閹老二亂扔

32歲巴基斯坦男慘遭歹徒襲擊又去勢。圖為馬來西亞的國家清真寺，與當事人無關。（美聯社）

2021/04/08 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼下得了手？馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）近日一位32歲男子遭4名歹徒包圍，盤問家庭背景、性史，逼迫他脫衣裸體，再以「深蹲」作為懲罰，見他無法勃起，甚至切下他的陰莖「去勢」後隨意丟棄，行徑相當狠毒。據知，受害者已送往醫院治療，目前情況穩定，當地警方正在偵查該案。

根據外媒報導，受害者的朋友艾哈邁德（Rizwan Ahmad）透露，事發於本月4日，他的朋友、32歲巴基斯坦籍男子，待在阿拉姆因皮安清真寺（Alam Impian Mosque）外面坐著，卻忽然有4名嫌犯上前包圍，其中一名持有刀械。

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艾哈邁德提到，嫌犯開頭就盤問被害者是否有結婚、性生活是否頻繁等私人問題，被害者坦誠回答已與妻子在母國結婚，待在馬來西亞期間皆未與他人發生性關係，但歹徒仍不滿意，逼迫他脫下全身衣服，要求被害者以裸體姿態「深蹲10下」作為體罰，期間被害者嘗試穿回褲子，卻被其中一名嫌犯恫嚇制止。

嫌犯又忽然問「為什麼你沒有勃起？」被害者怯懦回「這個情況無法有生理反應」，歹徒認為既然毫無作用，狠心切除被害者陰莖、再隨意丟棄，手段十分毒辣。

艾哈邁德表示「朋友全程都被這些惡徒壓制，完全沒有逃走的機會」，又說「被害人被閹割致大量失血，他在昏倒前設法聯繫朋友救助，事後儘管警察和我們數人在該區域翻找遺落的陰莖，卻毫無蹤跡」。

據知，目前被害者在當地醫院治療，病情穩定；被害者持有聯合國難民證，母國家人尚未得相關消息。

雪蘭莪州犯罪調查部門（CID）負責人表示，「警察已經收到的艾哈邁德報案，並正在進行調查以查明嫌犯襲擊的動機」。

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