為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！ 4歹徒包圍盤問性史 逼裸體深蹲再閹老二亂扔

    32歲巴基斯坦男慘遭歹徒襲擊又去勢。圖為馬來西亞的國家清真寺，與當事人無關。（美聯社）

    32歲巴基斯坦男慘遭歹徒襲擊又去勢。圖為馬來西亞的國家清真寺，與當事人無關。（美聯社）

    2021/04/08 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕怎麼下得了手？馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）近日一位32歲男子遭4名歹徒包圍，盤問家庭背景、性史，逼迫他脫衣裸體，再以「深蹲」作為懲罰，見他無法勃起，甚至切下他的陰莖「去勢」後隨意丟棄，行徑相當狠毒。據知，受害者已送往醫院治療，目前情況穩定，當地警方正在偵查該案。

    根據外媒報導，受害者的朋友艾哈邁德（Rizwan Ahmad）透露，事發於本月4日，他的朋友、32歲巴基斯坦籍男子，待在阿拉姆因皮安清真寺（Alam Impian Mosque）外面坐著，卻忽然有4名嫌犯上前包圍，其中一名持有刀械。

    艾哈邁德提到，嫌犯開頭就盤問被害者是否有結婚、性生活是否頻繁等私人問題，被害者坦誠回答已與妻子在母國結婚，待在馬來西亞期間皆未與他人發生性關係，但歹徒仍不滿意，逼迫他脫下全身衣服，要求被害者以裸體姿態「深蹲10下」作為體罰，期間被害者嘗試穿回褲子，卻被其中一名嫌犯恫嚇制止。

    嫌犯又忽然問「為什麼你沒有勃起？」被害者怯懦回「這個情況無法有生理反應」，歹徒認為既然毫無作用，狠心切除被害者陰莖、再隨意丟棄，手段十分毒辣。

    艾哈邁德表示「朋友全程都被這些惡徒壓制，完全沒有逃走的機會」，又說「被害人被閹割致大量失血，他在昏倒前設法聯繫朋友救助，事後儘管警察和我們數人在該區域翻找遺落的陰莖，卻毫無蹤跡」。

    據知，目前被害者在當地醫院治療，病情穩定；被害者持有聯合國難民證，母國家人尚未得相關消息。

    雪蘭莪州犯罪調查部門（CID）負責人表示，「警察已經收到的艾哈邁德報案，並正在進行調查以查明嫌犯襲擊的動機」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紅十字會：疫情使亞洲出現歧視現象 脆弱族群現況令人憂
    2020/09/17 16:15

    紅十字會：疫情使亞洲出現歧視現象 脆弱族群現況令人憂
    武漢肺炎》疫情延燒 巴基斯坦清真寺仍開放：信仰會保護我們
    2020/04/03 20:34

    武漢肺炎》疫情延燒 巴基斯坦清真寺仍開放：信仰會保護我們

    首購也能住豪宅 富宇天匯享景觀捷運
    武漢肺炎》馬來西亞再增153例 90例與清真寺萬人集會有關
    2020/03/21 16:39

    武漢肺炎》馬來西亞再增153例 90例與清真寺萬人集會有關
    婦人割掉前夫命根子 精神科醫師這樣看...
    2019/07/26 08:20

    婦人割掉前夫命根子 精神科醫師這樣看...
    紐時：壓迫宗教少數 亞洲政客SOP
    2019/04/23 06:00

    紐時：壓迫宗教少數 亞洲政客SOP
    國際今日熱門
    伊朗貨船紅海遭水雷襲擊 以色列被指涉嫌攻擊
    2021/04/07 20:18

    伊朗貨船紅海遭水雷襲擊 以色列被指涉嫌攻擊

    武漢肺炎》捷克衛生部長又換人 疫情爆發以來第3位
    2021/04/07 19:44

    武漢肺炎》捷克衛生部長又換人 疫情爆發以來第3位

    到底穿啥不辱華？ 中國實況主連換3次衣服都被指辱華
    2021/04/07 21:53

    到底穿啥不辱華？ 中國實況主連換3次衣服都被指辱華

    武漢肺炎》印度今11.5萬人確診創新高 禁疫苗出口還是不夠用
    2021/04/07 21:48

    武漢肺炎》印度今11.5萬人確診創新高 禁疫苗出口還是不夠用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播