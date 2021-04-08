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    軍情動態》互亮核武家底！美擁1357枚核彈頭、俄1456枚

    美俄兩核武大國交換彼此的彈道飛彈、核彈等戰略武器數量，俄羅斯擁有1456個核彈頭、美國則擁有1357個。（美聯社）

    美俄兩核武大國交換彼此的彈道飛彈、核彈等戰略武器數量，俄羅斯擁有1456個核彈頭、美國則擁有1357個。（美聯社）

    2021/04/08 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美俄兩國2月確認《新削減戰略武器條約》再延長5年，在更新該條約後，兩個核武大國首次交換彼此的彈道飛彈、核彈等戰略武器數量，俄羅斯擁有1456個核彈頭、美國則擁有1357個。

    美國國務院6日公布數據

    ，美俄兩國依《新削減戰略武器條約》規定進行戰略武器數量訊息交換，根據條約規定，兩國每半年要交換一次戰略力量資訊，上一次彼此互換資訊是2020年9月1日。

    截至今年3月1日，俄羅斯共擁有517枚洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機機載彈道​​飛彈，美國的數量為651枚，與去年相比，俄羅斯增加7枚彈道飛彈，美國則減少24枚；在核彈頭部分，俄羅斯目前擁有1456個核彈頭，比去年增加9個，美國則有1357個，在半年來削減了100個。

    另外已部署和未部署的核彈發射裝置，俄羅斯有767具核彈發射裝置，多了3具，而美國有800具，跟去年9月一樣。

    2011年2月5日生效的「新削減戰略武器條約，有效期限10年，該協議約束兩國部署的核彈頭數量不超過1550枚、發射工具不超過800具，以及限制已部署的洲際飛彈、潛射飛彈數量等，今年2月兩國達成協議，條約再延長5年，條約內容保持不變，有效期至2026年2月5日。

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