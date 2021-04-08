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    不止大阪...東京都7日新增555例 武漢肺炎疫情燒回2月水準

    東京都7日新增555例確診病例，成為第2次緊急事態宣言解除以來最高紀錄，也是2月6日之後首次再度超越單日500例紀錄。圖為東京都街景。（美聯社）

    東京都7日新增555例確診病例，成為第2次緊急事態宣言解除以來最高紀錄，也是2月6日之後首次再度超越單日500例紀錄。圖為東京都街景。（美聯社）

    2021/04/08 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情又燒，7日大阪府新增感染人數878人，創下疫情爆發以來新高紀錄，而東京都疫情也有加劇趨勢；據最新統計，東京都7日新增555例確診病例，成為第2次緊急事態宣言解除以來最高紀錄，也是2月6日之後首次再度超越單日500例紀錄。

    根據《NHK》報導，東京都本月7日增例555確診病例，4例死亡病例；新增確診病例數為東京都第2次緊急事態宣言解除以來最高紀錄，相較3月31日新增141例病例數，東京都疫情呈現攀升趨勢。

    平均本月1日至7日間新增病例，東京都新增病例數平均每日417例，達前一週平均心增病例數115.6%，為2月12日之後首度重回平均病例數超過400例紀錄。

    截至最新，東京都累計確診病例共12萬3905例，累計死亡病例共1789例；變種病毒病例部分，7日新增30例變種病毒病例，東京都累計變種病毒病例患者共149例。

    又據《NHK》報導，綜合統計日本國內疫情，日本7日新增3451確診病例，30例死亡病例，新增病例數部分以大阪府878例居首，東京都555例居次，兵庫縣328例排第三。截至最新統計，日本累計確診病例達49萬4160例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達9326例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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