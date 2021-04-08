武漢肺炎》英國變種病毒入侵關西 大阪日增878確診創新高

大阪府知事吉村洋文7日召開記者會宣布，已要求東京奧運組委會取消13日起在大阪府內公路上的聖火傳遞。（歐新社）

2021/04/08 00:34

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本大阪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發燒，7日新增感染人數878人，創下疫情爆發以來新高紀錄。東京奧運組委會在大阪府的要求下，也宣布將取消13日起在大阪府內公路上的聖火傳遞。知事吉村洋文已呼籲全府民眾，8日起避免不必要的外出。

大阪府、兵庫縣及宮城縣從本月5日起適用相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，為期1個月。3府縣重點區域餐飲店等業者，被要求提早在晚間8點前打烊，大阪府更要求民眾聚餐務必配帶口罩，還派出職員組成巡邏隊，督導域內約4萬家餐飲店落實防疫措施。

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不過，關西地區的疫情仍持續升溫，大阪至6日為止的1週內有超過4000人染疫，6日新增感染人數719人創下新高，而7日878人確診，不僅再度刷新紀錄，也是去年疫情發生以來人數最多的一天。

大阪府公路傳遞奧運聖火取消

受到疫情升溫影響，東奧組委會決定取消原定13日及14日在大阪府公共道路上的奧運聖火傳遞。這是3月25日聖火從福島縣起跑後，首次停止公路傳遞，替代方案可能在大阪萬博紀念公園採閉門方式辦理。

日本產經新聞報導，武漢肺炎的英國變種病毒株入侵關西地區，幾乎快要變成傳染的主流，其中，兵庫縣從上月22日至28日確認感染的698人中，經抽驗280人中有73％為英國株，大阪同期1799名感染者中，抽驗185人，英國株佔54％。首都圈同期抽驗結果，英國株的比例，神奈川為8％、千葉縣7％、東京為3％。

報導指出，英國株的傳染力比傳統型高1.7倍。東京醫科大學教授濱田篤郎表示，病毒株反覆爭奪地盤後，具有較強傳染力的病毒株會存活下來，最終整個日本可能被英國株取代。

專家也擔心，英國株可能在不久後入侵首都圈，東京7日新增感染人數為555人，為上月21日緊急狀態宣言解除首次突破500人。都知事小池百合子考慮向政府要求適用「防止蔓延重點措施」。

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