為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》英國變種病毒入侵關西 大阪日增878確診創新高

    大阪府知事吉村洋文7日召開記者會宣布，已要求東京奧運組委會取消13日起在大阪府內公路上的聖火傳遞。（歐新社）

    大阪府知事吉村洋文7日召開記者會宣布，已要求東京奧運組委會取消13日起在大阪府內公路上的聖火傳遞。（歐新社）

    2021/04/08 00:34

    〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本大阪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發燒，7日新增感染人數878人，創下疫情爆發以來新高紀錄。東京奧運組委會在大阪府的要求下，也宣布將取消13日起在大阪府內公路上的聖火傳遞。知事吉村洋文已呼籲全府民眾，8日起避免不必要的外出。

    大阪府、兵庫縣及宮城縣從本月5日起適用相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，為期1個月。3府縣重點區域餐飲店等業者，被要求提早在晚間8點前打烊，大阪府更要求民眾聚餐務必配帶口罩，還派出職員組成巡邏隊，督導域內約4萬家餐飲店落實防疫措施。

    不過，關西地區的疫情仍持續升溫，大阪至6日為止的1週內有超過4000人染疫，6日新增感染人數719人創下新高，而7日878人確診，不僅再度刷新紀錄，也是去年疫情發生以來人數最多的一天。

    大阪府公路傳遞奧運聖火取消

    受到疫情升溫影響，東奧組委會決定取消原定13日及14日在大阪府公共道路上的奧運聖火傳遞。這是3月25日聖火從福島縣起跑後，首次停止公路傳遞，替代方案可能在大阪萬博紀念公園採閉門方式辦理。

    日本產經新聞報導，武漢肺炎的英國變種病毒株入侵關西地區，幾乎快要變成傳染的主流，其中，兵庫縣從上月22日至28日確認感染的698人中，經抽驗280人中有73％為英國株，大阪同期1799名感染者中，抽驗185人，英國株佔54％。首都圈同期抽驗結果，英國株的比例，神奈川為8％、千葉縣7％、東京為3％。

    報導指出，英國株的傳染力比傳統型高1.7倍。東京醫科大學教授濱田篤郎表示，病毒株反覆爭奪地盤後，具有較強傳染力的病毒株會存活下來，最終整個日本可能被英國株取代。

    專家也擔心，英國株可能在不久後入侵首都圈，東京7日新增感染人數為555人，為上月21日緊急狀態宣言解除首次突破500人。都知事小池百合子考慮向政府要求適用「防止蔓延重點措施」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    病毒已有92變種！巴西總統堅持不封鎖 專家：全球陷入危機
    2021/04/07 23:23

    病毒已有92變種！巴西總統堅持不封鎖 專家：全球陷入危機
    英國保健局：AZ疫苗應繼續施打 但30歲以下有風險
    2021/04/07 22:53

    英國保健局：AZ疫苗應繼續施打 但30歲以下有風險

    I.G投資人首推這檔基金
    歐盟藥管局發佈AZ疫苗聲明 「血栓是罕見副作用」籲各國續施打
    2021/04/07 22:21

    歐盟藥管局發佈AZ疫苗聲明 「血栓是罕見副作用」籲各國續施打
    我國出現2例AZ疫苗「疑似嚴重過敏反應」 指揮中心：與韓國差不多
    2021/04/07 16:46

    我國出現2例AZ疫苗「疑似嚴重過敏反應」 指揮中心：與韓國差不多

    T6.1 Caravelle熱血圓夢專案，超低利別錯過
    不考慮疫苗打不完怎麼辦 陳時中：接種是個人權利也是責任
    2021/04/07 16:21

    不考慮疫苗打不完怎麼辦 陳時中：接種是個人權利也是責任
    AZ疫苗再到貨近20萬劑 4/12起開放第二、三類對象接種
    2021/04/07 14:18

    AZ疫苗再到貨近20萬劑 4/12起開放第二、三類對象接種
    國際今日熱門
    美海軍醫護兵開槍射傷兩人 逃往陸軍基地遭擊斃
    2021/04/07 01:45

    美海軍醫護兵開槍射傷兩人 逃往陸軍基地遭擊斃

    日本動物園「雄性」倉鴞下蛋 園方急改性別為「雌性」
    2021/04/07 01:04

    日本動物園「雄性」倉鴞下蛋 園方急改性別為「雌性」

    川普新辦公室曝光！桌上「小秘密」沒藏好被抓包
    2021/04/07 06:03

    川普新辦公室曝光！桌上「小秘密」沒藏好被抓包

    反制中國浪潮成形！康乃爾大學否決與北大成立聯合學位
    2021/04/07 05:57

    反制中國浪潮成形！康乃爾大學否決與北大成立聯合學位

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播