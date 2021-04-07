武漢肺炎》疫情嚴峻 伊朗染疫、烏克蘭死亡人數都創新高

伊朗武漢肺炎今天新增確診人數突破2萬，超越6天前寫下的紀錄，目前伊朗疫苗接種進度緩慢，疫情更難以控制。（歐新社）

2021/04/07 23:47

〔中央社〕伊朗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診病例連續兩天創下新高紀錄，今天的新增病例飆升到2萬954例。

根據世界衛生組織（WHO）的資料顯示，伊朗疫苗接種推廣延遲，似乎看不到疫情有減緩的機會。在這個擁有8400萬人口的國家，僅接種20多萬劑疫苗。

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伊朗今天的新增確診人數輕易超過6日創下的1萬7430例紀錄。這也是4個多月來單日最大增幅。

伊朗是中東地區疫情最嚴重的國家，幾個月來一直難以遏制。官方數據顯示，今天的病例統計使確診總數達到198萬4348人。另外，衛生部通報193例新增死亡病例，使伊朗染疫死亡人數達到6萬3699人，是中東地區不治人數最多的國家。

烏克蘭今天通報新增染疫死亡和住院人數雙創新高，官方警告情況「危急」。

政府今天通報，6日新增481人染疫死亡、5587人住院治療，兩個數據都是疫情流行以來的新高紀錄。

幾個月來，烏克蘭的確診和不治數一直逐步上升，這個前蘇聯國家日益老化的醫療體系已疲於應付疫情。

首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在記者會上說：「說情勢危急，一點都不誇張。」

波蘭衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）今天表示，境內通報的約90%確診病例是感染在英國首先發現的變種病毒。

尼澤斯基表示，波蘭將把因疫情採取的限制措施延長到4月18日，因為境內正疲於應付第三波疫情，當局擔心復活節期間人們一起活動可能加劇這波疫情。

俄羅斯今天通報新增8294起確診病例，其中1585例在莫斯科，使全國染疫總數達到460萬6162例。

俄羅斯冠狀病毒工作小組表示，過去24小時又有374人染疫死亡，死亡總數增加到10萬1480人。

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烏克蘭今天通報新增染疫死亡和住院人數雙創新高，情勢危急。（路透）

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