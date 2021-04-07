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    武漢肺炎》全球逾1億3238萬例確診 287萬多人病歿

    全球已有287萬4984人死於武漢肺炎，至少1億3238萬2700例確診，圖為比利時醫護人員在加護病房中照護病患的畫面。（路透）

    全球已有287萬4984人死於武漢肺炎，至少1億3238萬2700例確診，圖為比利時醫護人員在加護病房中照護病患的畫面。（路透）

    2021/04/07 23:24

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日10時（台灣7日晚間6時），全球至少287萬4984人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億3238萬2700例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球6日通報新增1萬2384人病歿、64萬4889起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（4195死）、美國（1105死）與波蘭（638死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計55萬6528人病故、3084萬7167例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（33萬6947人喪生、1310萬580例確診）、墨西哥（20萬5002人喪生、225萬6380例確診）、印度（16萬6177人喪生、1280萬1785例確診）及英國（12萬6882人喪生、436萬4529例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有255人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（229人）、波士尼亞-赫塞哥維納（215人）、蒙特內哥羅（211人）、比利時（201人）。

    從區域來看，歐洲累計97萬8685死、4519萬9611例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計80萬5865死、2550 萬9650例確診；美國和加拿大共計57萬9637死、3186萬1808例確診。

    亞洲共計27萬8872死、1872萬4429例確診；中東地區共計11萬6599死、675萬5503例確診；非洲共計11萬4322死、429萬2665例確診；大洋洲共計1004死、3萬9038例確診。

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