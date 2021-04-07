牽涉伊朗貨船遇襲？ 以色列國防部長：有需要就會行動

有媒體宣稱以色列與伊朗貨船薩遇襲有關，但以色列國防部長甘茨（見圖）並沒有正面承認。（路透資料照）

2021/04/07 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗籍貨船薩維茲號（Saviz）6日在紅海疑似遭到以色列襲擊，引起各界高度關注。以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）今天受訪時雖然沒有承認以色列與事件有關，但他也沒有否認，還順勢宣稱，「不管地點在哪，只要有必要，以色列都能作出行動。」

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，甘茨今天在鐵穹防空系統（Iron Dome）服役10周年的典禮上向媒體表示，他不會對此發表評論，但他想強調，以色列國防軍有能力在任何地點作出「該做的事」，「我們在各個前線都枕戈待旦，例如我們的南北邊境，當然還有關於伊朗帶來的威脅，不論這威脅是直接來自伊朗，還是透過他的中東代理人。」

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他也指著現場的鐵穹飛彈說，「我要對以色列的敵人說清楚：今天我們在這裡是為了慶祝鐵穹服役10周年，但以色列可不是只有這套系統，我們有一天24小時，全年365天發動攻擊行動的能力，只要國防軍有需要，不管戰場在哪，不管距離多遠，這些設備都能做出必要的反應。」

美國一名匿名官員向《紐約時報》透露，以色列先前已知會美國，稱他們會在中東當地時間6日上午7點半發起攻擊，而這是為了「回敬」伊朗近幾個月對以色列船舶的襲擊。

美國官員私下也猜測，以色列提前通知的原因可能是怕誤擊美國的航空母艦，因此要美方盡快離開該區域。他指出，伊朗貨船遇襲時，艾森豪號航艦（USS Dwight D. Eisenhower）距離薩維茲號僅有200海里（約370公里）。

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