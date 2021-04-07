為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    牽涉伊朗貨船遇襲？ 以色列國防部長：有需要就會行動

    有媒體宣稱以色列與伊朗貨船薩遇襲有關，但以色列國防部長甘茨（見圖）並沒有正面承認。（路透資料照）

    有媒體宣稱以色列與伊朗貨船薩遇襲有關，但以色列國防部長甘茨（見圖）並沒有正面承認。（路透資料照）

    2021/04/07 23:17

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗籍貨船薩維茲號（Saviz）6日在紅海疑似遭到以色列襲擊，引起各界高度關注。以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）今天受訪時雖然沒有承認以色列與事件有關，但他也沒有否認，還順勢宣稱，「不管地點在哪，只要有必要，以色列都能作出行動。」

    《以色列時報》（The Times of Israel）報導，甘茨今天在鐵穹防空系統（Iron Dome）服役10周年的典禮上向媒體表示，他不會對此發表評論，但他想強調，以色列國防軍有能力在任何地點作出「該做的事」，「我們在各個前線都枕戈待旦，例如我們的南北邊境，當然還有關於伊朗帶來的威脅，不論這威脅是直接來自伊朗，還是透過他的中東代理人。」

    他也指著現場的鐵穹飛彈說，「我要對以色列的敵人說清楚：今天我們在這裡是為了慶祝鐵穹服役10周年，但以色列可不是只有這套系統，我們有一天24小時，全年365天發動攻擊行動的能力，只要國防軍有需要，不管戰場在哪，不管距離多遠，這些設備都能做出必要的反應。」

    美國一名匿名官員向《紐約時報》透露，以色列先前已知會美國，稱他們會在中東當地時間6日上午7點半發起攻擊，而這是為了「回敬」伊朗近幾個月對以色列船舶的襲擊。

    美國官員私下也猜測，以色列提前通知的原因可能是怕誤擊美國的航空母艦，因此要美方盡快離開該區域。他指出，伊朗貨船遇襲時，艾森豪號航艦（USS Dwight D. Eisenhower）距離薩維茲號僅有200海里（約370公里）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列貨輪 阿拉伯海遭伊朗飛彈攻擊
    2021/03/26 05:58

    以色列貨輪 阿拉伯海遭伊朗飛彈攻擊
    「核武之父」11/30下葬 伊朗最高領導人揚言報復
    2020/11/29 20:13

    「核武之父」11/30下葬 伊朗最高領導人揚言報復

    I.G投資人首推這檔基金
    「伊朗核彈之父」遇刺身亡 當局控以色列幕後策劃
    2020/11/28 08:54

    「伊朗核彈之父」遇刺身亡 當局控以色列幕後策劃
    伊朗核武專家被槍殺身亡 現場血跡斑斑
    2020/11/27 23:47

    伊朗核武專家被槍殺身亡 現場血跡斑斑

    T6.1 Caravelle熱血圓夢專案，超低利別錯過
    國際今日熱門
    美海軍醫護兵開槍射傷兩人 逃往陸軍基地遭擊斃
    2021/04/07 01:45

    美海軍醫護兵開槍射傷兩人 逃往陸軍基地遭擊斃

    日本動物園「雄性」倉鴞下蛋 園方急改性別為「雌性」
    2021/04/07 01:04

    日本動物園「雄性」倉鴞下蛋 園方急改性別為「雌性」

    黛妃傳記作家爆料 王室告訴梅根可繼續演藝工作
    2021/04/06 23:40

    黛妃傳記作家爆料 王室告訴梅根可繼續演藝工作

    美國宣布與他國分享疫苗 胡錫進酸：搞美版一帶一路
    2021/04/07 00:54

    美國宣布與他國分享疫苗 胡錫進酸：搞美版一帶一路

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播