戰狼撿到槍？趙立堅：美國侵犯關島「土著」人權

中國外交部發言人趙立堅。（美聯社資料照）

2021/04/07 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅7日聲稱，聯合國人權理事會（UNHRC）3名特別報告員最近發布了一封致美國政府的聯合信函，指控美國政府和軍方持續侵犯關島「土著」的人權。巧合的是，中國等數個人權惡劣的國家去年10月才高票當選聯合國人權理事會成員，趙立堅並未說明這封信函是否與中國的操作有關。

趙立堅在例行記者會回答中媒《澎湃新聞》記者相關提問時，將矛頭指向美國，拿聯合國人權理事會的信函大作文章，稱關島作為美國的海外屬地，其居民至今仍是擁有美國國籍的二等公民，至今沒有在美國大選中投票的權利，他們的家園被美國視為亞太地區的軍事前哨，民用土地不斷被侵占，1/3的領土已經被美國打造成了軍事基地，基地還在不斷擴建，這嚴重衝擊當地旅遊業，威脅「土著人」經濟生活。

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趙立堅宣稱，中方一貫堅定支持非殖民化事業，支持聯合國在非殖民化問題上發揮應有作用。我們敦促美方正視自身人權問題，以實際行動保護關島土著居民的合法權益。

去年10月，聯合國人權理事會行席次改選，結果中國、俄羅斯、古巴、巴基斯坦、烏茲別克等人權狀況相當惡劣的國家高票當選，全球輿論嘩然。當時中國官媒《新華社》暗示，此一選舉結果意味著「具有中國特色的人權觀」得到國際社會普遍認可。

獨立NGO機構「聯合國觀察」主席諾伊爾（Hillel Neuer）痛批聯合國人權理事會讓中國等「最惡劣的人權侵犯者」當選，堪稱「讓縱火犯加入消防隊！」。早在2020年4月，中國就被任命加入聯合國人權理事會協商小組、獲得遴選人權調查專員的權力，諾伊爾即公開質疑由這一任命「非常荒謬而且毫無道德可言」。

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