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    武漢肺炎》印度今11.5萬人確診創新高 禁疫苗出口還是不夠用

    印度5日創下單日10萬人確診新高紀錄後，今日又增加11萬5736人確診，刷新紀錄。圖為印度民眾接種疫苗的畫面。（美聯社）

    印度5日創下單日10萬人確診新高紀錄後，今日又增加11萬5736人確診，刷新紀錄。圖為印度民眾接種疫苗的畫面。（美聯社）

    2021/04/07 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，印度5日創下單日10萬人確診新高紀錄後，今（7）日又增加11萬5736人確診，刷新紀錄。儘管印度先前已經暫停疫苗出口，但生產的疫苗仍不足供應國內需求。

    印度衛生部本週一宣布新增10萬3558例確診，刷新去年9月高峰時的近9萬8000例確診紀錄；今日印度衛生部再宣布新增11萬5736人確診創下新高。另外，印度今天有通報新增了630人因疫辭世，目前印度因疫情而死亡的人數累積達到16萬6177人。由於疫情復燃，印度部分城市恢復去年大流行期間採取的措施。

    印度血清研究所為全球最大疫苗生產商，並是聯合國疫苗全球取得機制（COVAX）的主要供應商，但因國內疫情升級，印度上月25日宣布停止疫苗出口，優先供應國內需求，使全球9000萬劑疫苗延遲交付。

    儘管如此，印度仍面臨疫苗不足的窘境，奧里薩省衛生局長莫哈帕特拉（P.K. Mohapatra）就告訴衛生部，按照目前趨勢，當地疫苗只夠再應付3天，這將延誤弱勢族群接種疫苗。奧里薩目前已向45歲以上的一線醫療人員施打疫苗，並將優先替45歲以上的街頭小販、學校老師、牧師、大眾運輸司機、酒店及飯店人員等高風險族群施打疫苗。

    目前為止，印度全國人民已經接種了超過8000萬劑疫苗，大部分為第一線的醫療人員與60歲以上的民眾。專家指出，接種疫苗的進度必須加速，才能抑止疫情傳播。有不具名官員痛批，「印度還號稱世界藥局，這是什麼藥局？疫苗連供應給國民的數量都不夠」。

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