到底穿啥不辱華？ 中國實況主連換3次衣服都被指辱華

中國知名遊戲實況主PDD，近日在開實況時，因為身穿衣服有辱華嫌疑，上演連換3次衣服的荒謬場景。（圖擷取自PDD微博）

2021/04/07 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕新疆棉事件持續延燒，不少國際知名服飾品牌拒用新疆棉後，不少中國網友崩潰痛批辱華，揚言抵制。中國知名遊戲實況主「PDD」日前在開實況時，身穿的衣服被粉絲提醒辱華，沒想到他接連換上的衣服皆有辱華嫌疑，一場直播他就換了3件衣服，荒謬畫面笑翻不少人，但也可看出PDD的「求生意志」強烈。

綜合媒體報導，現時只要被小粉紅貼上「辱華」的標籤，都會被瘋狂抵制，近期拒用新疆棉風波還在延燒，多個藝人為保全中國市場，紛紛跳出來與相關品牌切割。而前《英雄聯盟》職業選手、知名遊戲實況主PDD近日在開遊戲《Dota 2》的實況時，因身穿西班牙服裝品牌「巴黎世家」（Balenciaga）T恤，被粉絲提醒有辱華嫌移，PDD一聽也趕緊去換了衣服。

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沒想到PDD回來後，換了件法國品牌「紀梵希」（Givenchy）的大頭狗T恤，又再被指辱華；PDD又換上德國品牌「PHILIPP PLEIN 」的骷髏頭印花T恤，結果還是被觀眾稱辱華。

連換3次衣服都有辱華嫌疑，PDD還懷疑自己被捉弄，但經查發現這3家品牌確實都有相關辱華的報導。儘管無奈，PDD還是換上第4件黑色素T，有人還要求PDD檢查一下衣服是不是H&M或Uniqlo的，最後確定這件素T是德國品牌「Schiesser」出產，再三確認沒辱華，才開始遊戲。

PDD近日在開遊戲《Dota2》的實況時，因身穿西班牙品牌「巴黎世家」T恤，被粉絲提醒有辱華嫌移。（圖翻攝自PDD直播）

PDD換了件法國品牌「紀梵希」的大頭狗T恤，又再被指辱華。（圖翻攝自PDD直播）

第3次換上德國品牌「PHILIPP PLEIN 」的骷髏頭印花T恤，結果還是被觀眾稱辱華。（圖翻攝自PDD直播）

最後PDD換了德國品牌「Schiesser」的黑色素T，才安全過關。（圖翻攝自PDD直播）

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