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    伊朗貨船紅海遭水雷襲擊 以色列被指涉嫌攻擊

    伊朗貨船薩維茲號在紅海吉布地海岸附近遭爆炸攻擊。圖為薩維茲號2020年在紅海的衛星照。（資料照，美聯社）

    伊朗貨船薩維茲號在紅海吉布地海岸附近遭爆炸攻擊。圖為薩維茲號2020年在紅海的衛星照。（資料照，美聯社）

    2021/04/07 20:18

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗貨船「薩維茲號」（Saviz）昨天（6日）早晨在紅海遭吸附式水雷（limpet mines）爆炸襲擊，伊朗官方今天證實此事。伊朗媒體將矛頭指向以色列，兩國衝突恐再升溫。

    綜合外媒報導，伊朗外交部今天證實，紅海的吉布地（Djibouti）海岸附近一艘貨船遭水雷攻擊，造成輕微損傷，無人傷亡。伊朗稱受攻擊船為民用船隻，停泊在該處以阻止海盜襲擊。

    《紐約時報》報導指出，伊朗媒體照片顯示，紅海一艘遭攻擊的船隻冒出濃煙與火焰的景象。伊朗外交部表示這艘遇襲的「薩維茲號」為民用船隻，但美國政府報告指出，薩維茲號隸屬於伊朗武裝組織伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard），被用於蒐集軍情、後勤補給。

    美國五角大廈否認發動攻擊，發言人表示「美軍沒有參與此事」。伊朗當地媒體認為是以色列發動攻擊。

    《紐約時報》 報導，匿名的美國官員表示，以色列已通知美方，該國部隊在當地時間約早上7點半襲擊薩維茲號。以色列政府沒有對此回應。

    以色列與伊朗不斷爆發小衝突，以色列攻擊伊朗多艘油輪，伊朗也攻擊以色列貨輪，上月26日1艘以色列貨輪在阿拉伯海就遭伊朗飛彈攻擊。本次薩維茲號遭攻擊，兩國衝突恐再升溫。

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