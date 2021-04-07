時隔8年！ 畢卡索「坐在窗台旁的女人」 拍賣價估15.6億

藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）1932年的作品「坐在窗台旁的女人」（Femme Assise Près d'une Fenêtre），2013年曾以2860萬英鎊（約新台幣13.2億元）出售。（法新社）

2021/04/07 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）1932年、以婚外情對象瑪莉（Marie-Therese Walter）為主角的作品「坐在窗台旁的女人」（Femme Assise Près d'une Fenêtre），2013年以2860萬英鎊（約新台幣13.2億元）出售。時隔8年後，下個月11日將在紐約佳士德20世紀藝術夜間拍賣（20th Century Art Evening Sale）展出，估計價值5500萬美金（約新台幣15.6億元）。

綜合外媒報導，這幅畫作首次亮相，是在1997年紐約佳士德拍賣會上，當時以750萬美金（約新台幣2.1億）出售，近年來也曾公開展出，最近1次拍賣，是在2013年2月倫敦蘇富比拍賣會，由匿名買家透過電話競標，包括其他費用在內，共計4480萬美金（約新台幣12.7億元）。

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報導指出，拍賣會共同負責人福斯科（Vanessa Fusco）表示，1932年對畢卡索來說，是不成則敗的一年，當年50歲的他成就斐然、名氣響叮噹，「但隨之而來的會是什麼呢？是會繼續創新或吃老本？」並盛讚這幅作品最大特點之一是規模巨大，且與其他畫作相比，描述更多瑪莉的心理層面。

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