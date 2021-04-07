軍情動態》台灣也曾多次向美爭取！日本擬在宮崎縣部署F-35B

日本政府有意將F-35B戰機部署於宮崎縣新田原基地，預計最快將在2024年部署完畢。（路透）

2021/04/07 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府有意將F-35B戰機部署於位在宮崎縣新富町的航空自衛隊新田原基地，最快將在2024年部署完畢，並新設戰機部隊，外界解讀此舉抗中意味濃厚，據悉，台灣也曾在2017及2019年爭取過F-35B，但都未獲美方同意，將持續向拜登政府爭取。

綜合日媒報導，日本政府計劃在崎縣新富町的新田原基地，部署最先進的匿蹤形戰機F-35B，防衛省九州防衛局次長玉榮一邦5日在宮崎縣政府與副知事日隈俊郎會面，就佈署戰機一事進行協調，最快將在2024年部署完畢，強化包含釣魚台的西南方海上島嶼防衛。

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報導指出，玉榮一邦5日和日隈俊郎會面時指出，新田原基地是可能候選地，因九州地理位置鄰近中國，而日隈俊郎表示會在本年度決定部署地。F-35B有別於傳統起降型的F-35A，能短距起飛和垂直降落，未來將輪替出雲級直升機護衛艦，成為輕航母，有效嚇阻中共軍事擴張。

據悉，台灣曾在2017年於夏威夷舉行的蒙特瑞會談（Monterey Talks）中，向美方表達將提出F-35B的採購意向書，讓該機能進入美台軍購流程，但未收到答覆，2019年時任國防部長嚴德發也表態有F-35B需求，且當年度國防報告書也再提籌購高性能新式戰機，外界解讀就是想極力爭取F-35B戰機。

據了解，美國前總統川普任內曾宣布多筆軍售，都將在拜登任期內落實，且過去國防部也多次表達向美方購置F-35B的意願，就是因為共機頻頻擾台，威脅與日俱增，具備匿蹤能力的F-35B戰機絕對是首選，未來將會持續向拜登政府爭取。

2019年時任國防部長嚴德發曾表態想爭取F-35戰機，但未獲得美方正面回覆。（資料照）

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