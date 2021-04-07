美議員致函教長 籲推台灣華語教育取代孔子學院

美國共和黨籍田納西州參議員布萊克本（Marsha Blackburn）目前積極擴大去年12月啟動的「美台教育倡議」（Taiwan-US Education Initiative），盼以台灣華語學習計畫取代孔子學院。。（資料照，法新社）

2021/04/07 08:47

〔中央社〕孔子學院近年成為中共外宣工具代名詞，21位美國國會議員3月致函美國教育部長，呼籲推廣台灣華語教育以取代孔子學院，讓美國學子能在沒有言論審查、威脅環境中安心學習。

福斯新聞（Fox News）今天獨家報導指出，參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、眾議員朴銀珠（Michelle Steel）等多名共和黨議員，目前積極擴大去年12月啟動的「美台教育倡議」（Taiwan-US Education Initiative），盼以台灣華語學習計畫取代孔子學院。

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報導表示，這些議員近期致函美國教育部長卡多納（Miguel Cardona），呼籲他正視孔子學院的問題，改讓美國學生向台灣教師學習華語。

根據布萊克本辦公室提供給中央社的聯名信內容，這封信在3月18日寄給卡多納，是由包含布萊克本、朴銀珠在內的21位參、眾議員連署掛名，副本則寄給國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）。

議員們在信函中表示，目前孔子學院在全美55間大專院校內運作，表面上是推廣華語與中華文化學習，但他們是受中國教育部中外語言交流合作中心（國家漢辦前身）資助與監督。近期諸多研究也指出，中共官員施壓孔子學院教職員，要他們避免發表不符中共利益的言論或舉辦相關活動。

信函指出，有鑑於此，美國國務院去年8月把管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」（Confucius Institute U.S. Center）列為「外國代表機構」，但中共卻試圖以「中國國際中文教育基金會」名義重新塑造孔子學院品牌。

信函說，美國大專院校紛紛採取審慎措施，關閉校內孔子學院，但在全球化世界裡，學生對華語及中華文化、歷史學習仍有相當高的需求，而台灣能協助美國滿足這項需求。

信函引述美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）2月接受日媒訪問時指出，「向台灣教師學習華語，意味能在免受審查或脅迫的環境學習華語」，並進一步呼籲卡多納擴大「美台教育倡議」，提供沒有言論審查的孔子學院替代方案。

根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，2017年4月時，全美共有103間孔子學院，但在美國行政、立法部門近年聯手管制下，截自今年3月25日僅剩50間，其中8間也已計劃關閉。

此外，布萊克本今天也聯合克魯茲（Ted Cruz）、史考特（Rick Scott）及霍利（Josh Hawley）等多名共和黨籍參議員，在參議院提出「孔子學院透明法案」（Transparency for Confucius Institutes Act）。

法案要求校內設有孔子學院的美國大專院校，與中國教育部中外語言交流合作中心簽署計畫參與協議，設法杜絕北京透過孔子學院，對校方施以不當影響力。

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