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    俄羅斯重兵集結邊境、衝突恐再起 烏克蘭總統提加入北約

    澤倫斯基提議加入北約。圖為澤倫斯基勉勵前線官兵。（路透）

    澤倫斯基提議加入北約。圖為澤倫斯基勉勵前線官兵。（路透）

    2021/04/07 09:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部衝突日漸惡化，俄羅斯近幾週不斷向烏克蘭東部邊境增兵，烏克蘭東部的親俄派武裝分離主義份子也持續攻擊政府軍，日前又有2名官兵在東部的頓巴斯（Donbass）衝突中遭親俄派武裝份子殺害，讓烏克蘭與俄羅斯之間的關係越來越緊張。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週二向北約（NATO）喊話，呼籲北約可以為烏克蘭加入而鋪路。

    根據《路透》報導，澤倫斯基在一份聲明中指出，他和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通電話時提到，北約是結束頓巴斯戰爭的唯一途徑，澤倫斯基在電話中提到，制定讓烏克蘭加入聯盟的相關計畫將會是一個對俄羅斯釋出的信號，並呼籲北約成員加強在黑海地區的軍事行動。

    針對澤倫斯基的說法，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭東部人民不會接受北約，澤倫斯基的言論會進一步破壞頓巴斯地區的穩定。佩斯柯夫更直言：「到目前為止，我們還沒有看到烏克蘭方面打算以某種方式冷靜下來，也沒看到他們意圖擺脫交戰話題。」

    烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢源自於俄羅斯軍隊在2014年占領克里米亞半島，在俄軍占領克里米亞半島後的幾個月，頓巴斯衝突開始爆發，烏克蘭與西方國家皆認為俄羅斯資助並武裝當地的親俄武裝份子，但莫斯科當局矢口否認，僅管雙方在2015年停戰，但零星衝突仍不斷發生。

    烏克蘭當局指出，頓巴斯衝突至今已造成超過1萬4000人死亡，週二又有2名士兵被殺。澤倫斯基表示，自今年年初以來，已有24名烏克蘭士兵被殺。

    針對烏克蘭有意加入北約一事，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）週二表示，烏克蘭一直渴望加入北約成為其成員，對此拜登政府也一直和烏克蘭討論此事，不過莎琪也提到，只有北約能對烏克蘭能否加入作出決定。

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