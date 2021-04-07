武漢肺炎》全球最大疫苗生產商：印度有望6月前恢復出口

印度血清研究所執行長普納瓦拉6日表示，如果印度新一波武漢肺炎疫情降溫，該公司將能在6月之前恢復出口阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

2021/04/07 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大疫苗生產商印度血清研究所（SII）執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）6日表示，如果印度新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情降溫，該公司將能在6月之前恢復出口阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

《美聯社》報導，印度血清研究所是聯合國武肺疫苗全球取得機制（COVAX）的主要供應商，上月25日，該計畫遇到重大挫折，因為印度疫情升溫，導致印度血清研究所必須先滿足國內需求，迫使全球多達9000萬劑疫苗延遲交付。

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此後，印度每日新增病例幾乎翻倍，週一（5日）通報的單日確診人數超過10萬，創下新高，迫使新德里和金融重鎮孟買實施更嚴格的防疫禁令。

印度最初開放弱勢群體接種疫苗，但由於病例激增，4月1日起將接種對象擴大到45歲以上的任何人。有官員已敦促中央政府再進一步擴大疫苗接種範圍。

普納瓦拉週二表示，該公司「已選擇暫時將印度排在優先位置，為期2個月」，並希望在這之後恢復疫苗出口。但他也說，如果疫情未緩和，「我們將不得不繼續向印度供應（疫苗）……因為我們必須保護我們的國家。」

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