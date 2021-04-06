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    以色列選舉僵局結束 爭議性現任總理納坦雅胡組閣

    總統李佛林昨徵詢國會各政黨後，決定由較多人支持但具有爭議的現任總理納坦雅胡（見圖）出面組閣。（法新社）

    總統李佛林昨徵詢國會各政黨後，決定由較多人支持但具有爭議的現任總理納坦雅胡（見圖）出面組閣。（法新社）

    2021/04/06 22:57

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列聯合政府於2020年12月解散後，至今舉行了4次大選，皆沒有明確的當選者。總統李佛林（Reuven Rivlin）昨徵詢國會各政黨後，決定由較多人支持但具有爭議的現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）出面組閣。

    綜合外媒報導，以色列為一院制、比例代表制選制的內閣制國家，而以色列國會議員為120位，需要擁有絕對多數的61位議員支持才能組建政府，然而以色列上個月所舉行的第4度大選，各黨所推派的候選人都尚未取得過半支持，政壇持續陷入僵局。

    總統李佛林為了打破漫長僵局，昨天與國會各政黨領袖開會，徵詢由誰出面組閣。而研商結果為聯合黨（Likud）納坦雅胡獲得52人支持，反對派未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）獲得45人支持，右傾黨（Yamina party）的班奈特（Naftali Bennett）僅獲得7人支持。李佛林最後決定納坦雅胡續任總理，出面組新內閣。

    不過，李佛林表示：「沒有任何一位候選人可以籌組一個讓以色列國會信任的政府」，也指出「我知道，有很多人認為不應該將組閣工作，交給一位面臨刑事指控的政治人物，但是根據法律，即便被起訴，他仍可以繼續執行政治工作。」

    納坦雅胡是以色列至今在位最長的總理，從2009年上台後連續執政長達12年。期間被指控收受不當餽贈，包含雪茄與香檳，另一條指控則是，納坦雅胡收買媒體。根據以色列法律，納坦雅胡將有28天可以進行組閣。

    總統李佛林（Reuven Rivlin）徵詢國會各政黨後，決定由較多人支持但具有爭議總理納坦雅胡出面組閣。（圖擷自「Reuven Ruvi Rivlin - ראובן רובי ריבלין」臉書）

    總統李佛林（Reuven Rivlin）徵詢國會各政黨後，決定由較多人支持但具有爭議總理納坦雅胡出面組閣。（圖擷自「Reuven Ruvi Rivlin - ראובן רובי ריבלין」臉書）

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